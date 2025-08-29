대구 검정고시 합격자 1503명…최고령 합격자는 80세

이미지 확대 대구시교육청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구시교육청 29일 ‘2025년도 제2회 검정고시’ 합격자를 통해 발표했다. 시교육청 누리집을 통해서다.지난 12일 치른 이번 시험에는 총 1739명이 응시해 1503명이 합격했다. 평균 86.4%의 합격률이다.지난 4월 치러진 올해 제1회 검정고시(78.3%)보다 8.1포인트 올랐다.만 60세 이상 합격자는 총 118명이며, 응시구분별 최고령 합격자는 초졸 76세 최모(남)씨, 중졸 80세 박모(여)씨, 고졸 77세 김모(남)씨다.최연소 합격자는 초졸 11세 정모 양, 중졸 11세 김모 양, 고졸 12세 백모 군으로 파악됐다.시교육청은 이번 시험에서 시각·청각 등 장애가 있는 13명의 응시자에게 고사장 대독·대필 등 편의를 지원했고, 이들 중 6명(중졸 4명, 고졸 2명)이 합격했다.재소자(소년원·교도소) 중에선 29명 중 23명의 합격자가 나왔다.합격자 명단과 개인별 성적은 시교육청 홈페이지 또는 나이스 검정고시 서비스에서 확인하면 된다.합격증서는 이날부터 오는 다음 달 4일 오후 6시까지 시교육청 본관 3층 초등교육과에서 받을 수 있다. 또 합격증명서와 성적증명서는 전국의 모든 학교 행정실 및 교육청 민원실 방문 또는 행정복지센터 무인민원발급기(지문으로 본인 인증) 등을 통해서도 발급받을 수 있다.대구 김상화 기자