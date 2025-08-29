부산시, 민선8기 완성 정무라인 전면 개편

이미지 확대 왼쪽 위 시계 방향으로 전진영 정책수석보좌관, 박광명 서울본부 대외총괄보좌관, 원영일 대변인, 전성하 미래전략보좌관, 이치우 대외협력보좌관, 김민수 정무기획보좌관. 부산시 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시가 민선 8기 후반부 시정 성과를 완성하기 위해 정무라인을 전면 개편했다.시는 9월 1일 자로 정책수석보좌관에 전진영 정무기획보좌관을 임용한다고 29일 밝혔다.전 보좌관은 시정철학에 대한 이해와 업무능력으로 박형준 시장의 신임을 받아왔다.서울본부에 신설된 대외총괄보좌관에는 박광명 대변인이 자리를 옮긴다.후임 대변인에는 원영일 시민소통보좌관이 공모를 통해 확정됐다.이번 인사는 업무 역량과 특성을 고려한 내부 이동과 함께 외부 전문가도 영입했다.정무기획보좌관에 김민수 전 해수부 장관 정책보좌관이 영입됐다.해양수산부 이전 등에 전략적으로 대응하고 대외 협력도 강화하기 위한 조처다.김 보좌관은 대통령실 행정관을 역임하며 지역 현안에 대한 정무적 해결 역량과 정책 기획력을 갖췄다고 시는 설명했다.기존 시민소통보좌관의 역할을 강화한 대외협력보좌관에는 이치우 전 대통령실 정무행정관을 임용한다.기존 정책협력보좌관에서 부산의 신성장 동력을 발굴하고 미래 전략을 마련하는 역할로 개편된 미래전략보좌관은 전성하 전 부산시 투자유치협력관이 맡는다.박형준 시장은 “정무라인 재편은 민선 8기 시정 성과를 완성하고 부산 미래를 준비하는 전략적 배치”라며 “내부 경험과 외부 전문성을 고려했다”고 강조했다.구형모 기자