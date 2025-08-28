광주은행, 5년 연속 지역재투자 ‘최우수’

지역경제 자금 공급·중기 지원 고득점…지방은행 최고등급 유지

이미지 확대 광주은행 전경.

광주은행이 지역경제 재투자 성과를 다시 한 번 인정받았다.광주은행은 28일 금융위원회가 발표한 *‘2025년 지역 재투자 평가’*에서 지방은행 부문 5년 연속 ‘최우수’ 등급을 획득했다고 밝혔다.지역재투자 평가는 지역 예금을 기반으로 하는 금융회사가 해당 지역 경제에 얼마나 기여했는지를 가늠하는 제도로, 2020년 도입 이후 매년 결과가 공개된다. 금융위와 금융감독원은 ▲지역 내 자금공급 ▲중소기업 지원 ▲서민금융 확대 ▲금융 인프라 현황 ▲지역경제 기여도 등 항목을 종합 평가해 최우수·우수·양호·다소 미흡·미흡 등 5등급으로 나눈다.광주은행은 모든 평가 부문에서 고른 성과를 내며 2021년부터 5년 연속 최우수 등급을 유지했다. 지방은행 중 유일하게 최고 등급을 이어가며 ‘지역밀착 금융’의 모범사례로 꼽히고 있다.고병일 광주은행장은 “향토은행으로서 지역과 지역민을 최우선 가치로 삼아온 결과”라며 “앞으로도 지역경제 활성화와 금융 지원 확대를 통해 든든한 동반자로 자리매김하겠다”고 말했다.광주은행은 올해도 지방은행 브랜드파워 조사에서 8년 연속 1위를 기록하며 ‘지역대표 은행’ 위상을 굳혔다.광주 서미애 기자