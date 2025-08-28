최교진, 9년간 17번 방북 신청했다

통일부 2011년만 빼고 16회 승인

개성공단 등 경협·문화 교류 목적

“관련 내용 인사청문회서 설명할 것”

이미지 확대 최교진 교육부 장관 후보자.

2025-08-28 6면

최교진 교육부 장관 후보자가 과거 통일부에 북한을 방문하겠다고 신청한 횟수가 총 17회인 것으로 나타났다. 이 가운데 16회는 방문 승인이 내려졌다. 대부분 사회문화 교류나 경제 협력 목적이었다.27일 서지영 국민의힘 의원실이 통일부에서 받은 자료에 따르면 최 후보자는 통일부에 2003년부터 2011년까지 17번에 걸쳐 북한 방문을 신청했다.통일부는 ‘남북 관계 악화’를 이유로 불허한 2011년 9월 신청을 제외하고 총 16번의 신청을 승인했다. 최 후보자 방문 지역은 평양(3회), 금강산(5회), 개성공단(6회), 개성(2회) 등 4곳이다. 개성공단은 경제 협력, 금강산과 평양은 사회문화 교류 목적이었다.최 후보자는 2003년부터 2007년까지 민족화해협력범국민협의회 집행위원장을 맡았고, 2005년부터 2009년에는 민주평화통일자문회의 상임위원으로 재직했다. 2005년 11월부터 2008년 7월까지는 공공기관인 한국토지공사 감사를 겸임했다. 민간인의 방북은 인도적 목적이나 정부가 승인한 교류·협력 활동일 경우 통일부의 승인을 받아야 가능하다.최 후보자는 과거 자신의 소셜미디어(SNS)에 평양 방문 소감을 올리기도 했다. 이 글에서 최 후보자는 “2007년 4월 27일부터 30일까지 4일간 평양을 다녀왔다”며 “순안공항에 첫발을 딛는 순간 나도 모르게 감동의 눈물이 흘렀고 그 자리에 엎드려 땅에 입맞춤하고 싶을 정도로 감격했었다”고 전했다. 인사청문회 준비단 측은 관련 내용에 대해 “인사청문회에서 설명하겠다”고 밝혔다.김지예 기자