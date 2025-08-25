사회 [포토] 119항공대 수난구조 훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/25/20250825800007 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-25 14:56 입력 2025-08-25 14:56 1/ 5 이미지 확대 25일 대구 동구 봉무동 단산저수지에서 열린 119항공대 수난 구조훈련에서 119항공대원이 익수자를 구조한 뒤 헬기로 복귀하고 있다. 2025.8.25연합뉴스 이미지 확대 25일 대구 동구 봉무동 단산저수지에서 열린 119항공대 수난 구조훈련에서 119항공대원이 익수자를 구조한 뒤 헬기로 인양하고 있다. 2025.8.25연합뉴스 이미지 확대 25일 대구 동구 봉무동 단산저수지에서 열린 119항공대 수난 구조훈련에서 119항공대원이 익수자를 구조한 뒤 헬기로 인양하고 있다. 2025.8.25연합뉴스 이미지 확대 25일 대구 동구 봉무동 단산저수지에서 열린 119항공대 수난 구조훈련에서 119항공대원이 소방헬기에서 익수자 구조를 위해 입수하고 있다. 2025.8.25연합뉴스 이미지 확대 25일 대구 동구 봉무동 단산저수지에서 열린 119항공대 수난 구조훈련에서 119항공대원이 소방헬기에서 익수자 구조를 위해 입수하고 있다. 2025.8.25연합뉴스 25일 대구 동구 봉무동 단산저수지에서 열린 119항공대 수난 구조훈련에서 119항공대원이 익수자를 구조한 뒤 헬기로 복귀하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지