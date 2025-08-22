힙한 청주 페스티벌 열린다..다음 달 12일부터 이틀간

이미지 확대 힙한 청주 페스티벌 포스터. 청주시 제공.

청주에서 젊음을 깨우는 축제가 열린다.청주시는 다음 달 12일부터 13일까지 이틀간 청주 문화제조창 잔디광장에서 ‘힙한 청주 페스티벌 in 제조창’을 개최한다고 22일 밝혔다.이번 축제는 MZ세대의 문화 취향을 저격하는 힙합, 댄스, EDM(Electronic Dance Music) 등 장르를 넘나드는 공연과 청년 플리마켓, 푸드트럭, 사전 이벤트 등으로 꾸며진다. 시가 힙합과 댄스 등을 주제로 축제를 여는 것은 처음이다.첫날에는 다이나믹듀오와 신스, DJ주디, DJ테라, 지역예술단체 어글리밤이 문화제조창을 뜨겁게 달군다.둘째 날에는 청하, 라라, 레트로걸스, 백프로, 지역예술단체 브랜뉴차일드와 청주대 댄스동아리 ABLE이 축제의 열기를 이어간다.공연은 매일 오후 7시 30분 시작되며 관람석은 스탠딩존과 프리존으로 구분된다. 현장 열기를 가까이에서 느낄 수 있는 스탠딩존은 오후 6시부터 선착순 최대 4000명까지 가능하다. 관람료는 무료다.매일 오후 3시부터는 충북청주FC, 청주공예비엔날레, 에어로케이 등이 다양한 홍보와 체험형 이벤트를 진행한다.청년 창작자들의 굿즈와 개성 있는 핸드메이드 부스를 만날 수 있는 청년 플리마켓과 푸드트럭도 즐길 수 있다.시 관계자는 “청년들의 열정과 개성이 담긴 문화의 장이자, 세대와 지역을 아우르는 행사가 될 것”이라고 말했다.청주 남인우 기자