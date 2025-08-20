사회 [포토] 구출 작전 펼치는 경찰특공대 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2025/08/20/20250820800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-20 14:39 입력 2025-08-20 14:38 1/ 7 이미지 확대 20일 광주월드컵경기장에서 경찰ㆍ소방ㆍ군 등 유관기관의 합동 테러 대응 훈련이 펼쳐지고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 광주월드컵경기장에서 경찰ㆍ소방ㆍ군 등 유관기관의 합동 테러 대응 훈련이 펼쳐지고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 광주월드컵경기장에서 경찰ㆍ소방ㆍ군 등 유관기관의 합동 테러 대응 훈련이 경찰특공대원이 탐지견과 함께 폭발물을 수색하고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 광주월드컵경기장에서 경찰ㆍ소방ㆍ군 등 유관기관의 합동 테러 대응 훈련이 펼쳐지고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 광주월드컵경기장에서 경찰ㆍ소방ㆍ군 등 유관기관의 합동 테러 대응 훈련이 펼쳐지고 있다. 2025.8.20연합뉴스 이미지 확대 20일 광주월드컵경기장에서 경찰ㆍ소방ㆍ군 등 16개 관계기관이 참여해 합동 테러 대응 훈련이 펼쳐지고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 이미지 확대 20일 광주월드컵경기장에서 열린 경찰ㆍ소방ㆍ군 등 16개 관계기관 합동 테러 대응 훈련에서 육군 31사단 대화생방테러 특수임무대가 작전을 펼치고 있다. 2025.8.20 연합뉴스 20일 광주월드컵경기장에서 경찰·소방·군 등 유관기관의 합동 테러 대응 훈련이 펼쳐지고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지