사회 [포토] 이단폭포서 즐기는 피서

수정 2025-08-17 16:51 입력 2025-08-17 16:49

방태산 이단폭포서 즐기는 막바지 피서지난 16일 강원 인제군 기린면 방태산 이단폭포에서 관광객들이 피서를 즐기고 있다. 2025.8.17 인제군 제공

방태산 이단폭포서 즐기는 막바지 피서지난 16일 강원 인제군 기린면 방태산 이단폭포에서 관광객들이 피서를 즐기고 있다. 2025.8.17 인제군 제공

황금연휴 마지막 날의 경포해수욕장 피서객황금연휴 마지막 날인 17일 강원 강릉시 경포해수욕장에서 피서객들이 막바지 피서를 즐기고 있다. 경포를 비롯한 강원 동해안 6개 시군 가운데 24일 폐장하는 속초, 양양을 제외한 4개 시군 모든 해수욕장이 17일 폐장한다. 2025.8.17 연합뉴스

을왕리해수욕장 막바지 피서객들17일 인천 중구 을왕리해수욕장에서 피서객들이 막바지 피서를 즐기고 있다. 2025.8.17 연합뉴스

지난 16일 강원 인제군 기린면 방태산 이단폭포에서 관광객들이 피서를 즐기고 있다.