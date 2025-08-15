“어린이날 과자 못 줘서 미안해”…폐지 팔아 기부하는 가족 다시 선행

이미지 확대 ‘세 아이 아빠’가 부산 북구 덕천지구대에 전달한 기부품과 편지. 부산 북구 제공

폐지를 모아 판매한 돈으로 기부를 이어온 부산의 한 다자녀 가족이 광복절 연휴를 앞두고 다시 어려운 이웃을 위한 선물을 경찰 지구대에 두고 갔다.15일 부산 북구에 따르면 지난 13일 북구 덕천지구대 앞에 한 남성이 몰래 상자를 두고 사라졌다. 상자 안에는 라면과 과자, 1000원짜리 지폐 30장이 들어 있었다.선물과 함께 들어있던 손편지에서 ‘세 아이 아빠’라고 밝힌 남성은 ‘첫째는 장애 3급, 저희는 수급자 가정입니다’라고 소개하면서 ‘어머니의 두 번째 기일을 뜻있게 보내고 싶어 폐지를 팔아 조금씩 모은 돈으로 기부하게 됐습니다’라고 말했다.편지에는 또 ‘올해 어린이날에 돈이 부족해 아이들 친구에게 과자를 사서 주지 못한 게 마음에서 지워지지 않았습니다. 과자 선물을 받고 아이들 마음이 풀렸으면 하네요. 그땐 아저씨가 미안했어’라고 적혀 있었다.덕천 지구대에는 어린이날을 앞둔 지난 5월 3일에도 ‘세 아이 아빠’가 손편지와 어린이용 옷, 현금과 라면이 들어있는 상자를 놓고 갔다. 당시 편지에는 폐지를 열심히 모았지만, 금액이 모자라 과자를 사지 못했다는 내용이 있었다.이 가족은 어린이날과 크리스마스 등 특별한 날에 이런 방식으로 10여 차례 넘게 기부를 이어오고 있다.북구 관계자는 “힘든 상황에서도 이웃을 먼저 생각해 준 기부자께 진심으로 감사드린다”며, “전달받은 성금과 물품이 도움이 꼭 필요한 가정에 소중히 쓰이도록 하겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자