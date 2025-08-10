“빨리 잡숴” 속초 그 식당 “무슨 ‘죽을죄’라고 떠들썩 난리?”

사장 “우리가 도둑질했냐…반응 과해”

자녀 “죄송은 하나, 신상 털려 고통”

이미지 확대 ‘혼술’을 주제로 한 콘텐츠를 다루는 한 여성 유튜버가 강원 속초시 명소인 ‘속초 오징어난전’을 찾았다 불쾌한 경험을 했다. 자료 : 유튜브 ‘김술포차’ 채널

이미지 확대 강원도 속초 오징어 난전. 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 강원 속초시수협, 채낚기경영협회, 양미리자망협회가 8일 오전 수협3층 대회의실에서 공동 자정결의대회를 열고, 최근 유튜브를 통해 알려진 오징어난전 불친절 논란에 대해 사과하고 재발방지를 약속하고 있다. 2025.8.8 속초시 제공

불친절 논란에 휩싸인 강원도 속초의 한 오징어 난전 식당 측이 억울함을 호소했다.7일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 식당 사장은 “직원이 바닷가 보이는 바깥 자리 대신 안으로 들어가 달라고 한 이유는 유튜브를 찍으니 오래 앉아 있을 것 같아서였다”라고 해명했다.이어 “직원 말투가 거칠어서 그런 건데, 그 한마디 한 게 무슨 죽을죄를 지은 거라고, 이렇게 대한민국이 떠들썩하게 난리 칠 일인지 모르겠다”라고 억울해했다.사장은 또 “우리가 도둑질했냐, 그 사람이랑 멱살 잡고 싸우길 했냐, 욕을 했냐. 손님이 작정하고 오래 앉아 있을 것 같아 그런 것뿐”이라며 “불친절하게 대응한 건 미안하지만 반응이 너무 과하게 느껴진다”라고 호소했다.앞서 이 식당은 손님들에게 빨리 먹을 것을 재촉하고, 비싼 음식 주문을 유도하는 등 불친절하게 응대하는 모습이 한 유튜브 채널을 통해 공개돼 홍역을 치렀다.유튜브 ‘김술포차’ 운영자는 지난달 이 식당을 방문, 오징어회 2마리와 오징어통찜 1마리, 소주 1병을 주문해놓고 식사하다가 면박당했다.바닷가를 바라볼 수 있는 바깥 자리에 앉기 위해 일부러 손님이 적은 이른 시간을 택했지만, 식당 직원은 “아오, 이 아가씨야. 여기서 먹으면 안 되겠니”라며 식당 안쪽으로 자리를 옮기라고 요구했다.식당에 들어간 지 18분, 오징어회가 나온 지 9분 만의 일이었다.이어 오징어통찜이 나온 지 불과 2분 만에 직원은 재차 “아가씨, (음식) 갖고 안으로 들어오면 안 돼? 거기서 잡술래?”라며 “빨리 잡숴. 너무 오랫동안 (먹는다)”이라고 잔소리했다.식당 측은 ‘비싼 음식’을 주문하지 않는 다른 손님들을 타박하며 판매를 거부하기도 했다.관련 영상이 게시된 후 거센 비난 여론이 형성되자, 식당 사장의 자녀는 유튜버에게 문자메시지를 보내 항의했다.일단 사장의 자녀는 “영상 보니 저희 어머니의 응대가 충분히 기분 나쁘셨을 것 같아 죄송하다. 어머니께 제가 또다시 이런 일 없게끔 잘 이야기하고 손님 응대에 더 신경 쓰겠다”라고 사과했다.그러면서도 “일부 댓글에서 저희 어머니를 욕하고 가게에 와서 일부러 ‘진상’ 피우겠다고 하는 사람들이 있어 걱정된다”라며 “촬영하신다기에 개인적인 촬영을 하시는 줄만 알았지, 이렇게 유튜브에 제 모습이나 부모님 가게가 공개될 줄 몰랐다”라고 불편한 기색을 드러냈다.특히 그는 “상호와 가게 위치를 공개하지 않으셨다고 해도, 제가 사는 지역 카페에 글이 올라와 있고, 너무 빠르게 영상이 확산하고 있다. 모자이크와 변조가 됐지만 내 모습을 알아본 지인들의 연락도 받고 있다”라고 답답함을 토로했다.이어 “좋은 내용으로 제 모습이 공개되는 것도 꺼려지는데 안 좋은 내용으로 공개되는 게 너무 불쾌하다. 나와 어머니 신상까지 털린 이 상황이 정신적으로 너무 힘들다”라며 영상 삭제를 요구했다.이에 대해 유튜버는 “오히려 논란이 될 만한 부분은 최대한 편집한 영상”이라며 “이렇게 화제가 될 줄 몰랐다”라는 입장을 밝혔다.또한 “나의 경험이 담긴 영상이 의도와 다르게 특정 가게에 대한 비난으로 나타나는 것 같아 유감”이라고 했다.그러면서도 “해당 경험은 내게 불편한 기억이 맞다. 식당 응대에 대한 아쉬움은 나뿐만이 아닌 다른 사람도 공감하는 것으로 보인다”며 “그날만의 단편적인 상황인가에 대한 부분은 개인적으로 고민해 보셔라”라고 답했다.다만 “주문받는 모습이나 가게 내부 모습은 좀 더 모자이크 처리하고, 원색적인 비난은 멈춰달라는 댓글을 고정해 두겠다”라고 덧붙였다.이번 일로 속초 오징어 난전에 대한 부정적 여론이 형성되자, 속초시수산업협동조합과 속초시 채낚기 경영인협회, 속초시 양미리 자망협회는 8일 강원 속초시 청호동 속초시수산업협동조합에서 특별 친절교육과 자정 결의대회를 개최했다.결의대회에 참석한 난전 입주자 20여명은 ▲밝은 미소와 상냥한 말투로 손님맞이 ▲정직한 가격 실천 등의 내용이 담긴 결의문을 채택하고 친절 서비스 실천을 다짐했다.이와 함께 카드 결제 거부, 바가지요금, 고가 음식 주문 강요, 식사 시간 재촉 등 반복 제기되는 불친절·불공정 영업 행위와 관련해 친절 교육도 받았다.권윤희 기자