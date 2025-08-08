무더위 취약지에 찾아가는 순수 365 음수차..“부산 수돗물 안전해요”

이미지 확대 ‘찾아가는 순수365 음수차’ 캠체인 포스터. 부산시 제공

이미지 확대 지난3월 부경대에서 열린 ‘ 찾아가는 순수365 음수차’ 시음 행사. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시 상수도사업본부는 8일 오후 3시 무더위취약지인 동구 매축지 마을에서 ‘찾아가는 순수365 음수차’ 시음 행사를 연다.이날 행사는, 무더위 속 폭염 취약계층의 건강을 보호하고 부산의 수돗물인 ‘순수365’ 의 안정성을 알리기 위해 마련됐다.행사 1부는 주민 체험형 공간 운영을 통해 냉동 병입수와 ‘순수 365’로 만든 시원한 음료를 주민들에게 제공해 시음하도록 한다 . 2부에서는 폭염 취약 계층 가정을 직접 방문하여 음수 서비스를 제공하고 , 무더위로 인한 탈수, 열사병 등 건강 사항도 확인한다.‘찾아가는 순수365 음수차’ 캠페인은 부산 내 도심, 공원, 대학가 등 시민들이 많은 장소로 찾아가서 ‘순수365’ 시음 등 다양한 체험 기회를 제공하는 행사로, 지난해 3월 부산시민공원, 올해 3월 부경대학교 캠퍼스에서 진행한 바 있다.김병기 시 상수도사업본부장은 “앞으로도 취약 계층을 우선적으로 지원하고 시민 모두가 안심하고 수돗물을 마실 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.구형모 기자