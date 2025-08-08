서강대, 2025 교육혁신분야 최우수 S등급 받아

이미지 확대 서강대학교

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서강대학교가 최근 교육부와 한국연구재단이 실시한 ‘2025년 대학혁신지원사업 성과 평가 교육혁신 분야’에서 최우수 등급인 S등급을 받았다. 대학혁신지원사업은 대학의 자율 혁신과 구조 개선을 지원하기 위해 진행되는 대표적인 대학재정지원사업으로, 수도권 대학 60개교를 포함 전국 대학 138개교가 참여하고 있다.2025년 대학혁신지원사업 성과 평가는 서강대가 그동안 추진한 사업의 실적과 향후 시행할 교육혁신 전략에 대해 진행되었다. 그 결과 ▲학생설계전공 운영을 통해 수요자 중심의 전공 선택권을 보장한 점, ▲3대 자유전공학부 신설 및 성공적인 안착을 위한 운영 계획을 짜임새 있게 구축한 점, ▲기초소양 함양을 지원하는 기초학문 중심 교양교육 체계를 수립한 점 등에서 높은 평가를 받았다.서강대 3대 자유전공학부(인문학기반·SCIENCE기반·AI기반 자유전공학부)는 무전공으로 입학해 1년간 미래 사회에 요구되는 기초학문 분야의 지식을 함양한 후 자신이 원하는 전공을 무제한으로 선택하게 하는 서강대학교만의 차별화된 제도이다. 또 3대 자유전공학부의 내실 있는 운영을 위해 자유전공학부 학생들의 전공 및 진로 탐색을 지원하는 신규 교과목 개발과 연구에 힘쓰고 있으며, 진로 지도교수(Academic Advisor) 제도를 운영하여 학생들이 학교 생활에 잘 적응할 수 있도록 밀착 지원하고 있다. 서강대 관계자는 “ 뛰어난 성과와 전략으로 인센티브 사업비를 추가 확보했다‘”면서 “앞으로도 대학 자율 혁신 추진과 성과 환류 시스템 구축을 통해 우수한 미래 융합인재를 배출하기 위하여 더욱 노력하겠다”고 말했다.한준규 기자