광주신세계, 30주년 지역상생 “눈에 띄네”

장학금 34억·환아 지원 등 사회환원 앞장

드론·클라이밍 체험...아동 이색 프로그램

이미지 확대 광주신세계 이색체험 활동에 참여한 학생들이 클라이밍 체험을 하고 있다. 광주신세계 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

㈜광주신세계가 개점 30주년을 맞아 지역사회에 보답하는 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 장학금과 치료비 지원 등 지난 30년간 누적 사회환원 규모만 34억 원에 이른다.광주신세계 임직원 봉사단은 7일 광주 북구 드론스포츠파크에서 지역 아동 50여 명을 초청해 드론 조종과 실내 클라이밍 체험 행사를 열었다. 참가 학생들은 기본 안전 교육 후 드론을 조작해보고, 인공 암벽을 오르며 평소 접하기 힘든 이색 활동을 경험했다.이 프로그램은 광주신세계가 정기 후원 중인 학생들에게 특별한 추억을 선사하기 위해 마련됐다. 지난해 시범 운영 당시 좋은 반응을 얻어 올해도 행사를 이어가게 됐다는 설명이다.광주신세계는 지난 1995년부터 ‘희망 장학금’ 제도를 통해 약 3천 명의 학생에게 총 34억 원의 장학금을 지급했다. 2001년부터는 임직원들이 자발적으로 기금을 조성해 희귀병 환아들의 치료비를 지원하는 ‘희망배달 캠페인’을 이어오고 있다.또한 매달 생필품을 담은 ‘사랑의 S-BOX’를 저소득층 가정에 전달하는 등 현지 법인으로서 지역 밀착형 나눔 활동도 꾸준히 실천하고 있다.이동훈 광주신세계 대표이사는 “광주신세계는 지역과 함께 성장해왔다”며 “앞으로도 지역 아동과 주민들이 체감할 수 있는 상생 활동을 지속하겠다”고 말했다.광주 서미애 기자