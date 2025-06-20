“버스비 부담 던다”…강원에 퍼지는 ‘무상교통’

어르신이어 청소년도 무료

강원지역에서 어르신, 청소년 등 특정계층에 시내버스비를 지원하는 시군이 빠르게 늘고 있다. 시군들은 교통약자 이동권 보장과 대중교통 활성화 등을 위해 ‘무상 교통’을 도입하고 있다.원주시는 오는 10월부터 노인 버스 무료이용 지원사업을 벌인다고 20일 밝혔다. 이에 따라 원주에 사는 만 70세 이상 시민은 월 15회 버스를 무료로 탈 수 있다. 혜택을 받는 시민은 4만 5000명 정도이다. 신청은 다음달 말까지 행정복지센터에서 받는다. 원강수 원주시장은 “어르신의 교통비 부담이 줄어 이동권 확보와 함께 여가, 경제활동이 확대되길 기대한다”고 말했다.속초시는 지난해 노인에 이어 지난 5월부터 청소년을 대상으로 한 버스비 무료 지원사업을 전개하고 있다. 속초시는 속초여고, 설악중, 설온중, 속초중, 해랑중을 경유해 학생들이 자주 이용하는 505노선의 평일 운행 횟수를 20회에서 32회로 증편하기도 했다.홍천군과 인제군은 홍천에서 탑승해 인제에서 하차하거나 반대로 인제에서 타 홍천에서 내리는 등 버스로 양 도시를 오가는 어르신도 무료로 이용할 수 있도록 버스카드 호환 시스템을 개선했다.정선과 철원에선 어르신과 청소년이 횟수 제한 없이 무료로 버스를 이용할 수 있다. 정선군은 전남 신안군에 이어 전국 지자체 중 두 번째로 2020년 7월 버스 완전공영제를 시행한 뒤 어르신과 초중고생, 국가유공자, 장애인에게 버스 요금을 받지 않고 있다. 이외 승객은 거리와 무관하게 1000원 단일요금제가 적용된다.원주 김정호 기자