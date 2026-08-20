김민석 ‘법치 파괴 조희대 물러나라’ 현수막 걸도록 지시

與, 전방위 여론전… 사퇴 압박

민심 역풍 우려해 탄핵 신중론

이미지 확대 與 법사위원들, 조희대·노경필 사퇴 촉구 서영교 국회 법제사법위원장 등 더불어민주당 소속 법사위원들이 20일 국회 소통관에서 조희대 대법원장과 노경필 법원행정처장의 사퇴를 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 오른쪽부터 서 위원장, 법사위 여당 간사인 김승원 의원, 이성윤 민주당 최고위원.

연합뉴스

세줄 요약 조희대 대법원장 사퇴 압박 현수막 전국 게시 지시

민주당 지도부, 탄핵보다 자진 사퇴 여론전 집중

당내 탄핵론 존재, 지도부는 신중론 유지

2026-08-21 8면

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김민석 더불어민주당 대표는 20일 ‘법치 파괴 조희대는 물러나야 한다’는 문구를 담은 현수막을 전국에 걸도록 지시했다. 민주당이 전방위 여론전을 펼치며 조 대법원장 사퇴 압박에 나선 것으로 풀이된다.김 대표는 이날 세종에 있는 이해찬 전 국무총리 묘역을 참배한 뒤 기자들과 만나 김남준 홍보위원장에게 이 같은 지시를 내렸다고 밝혔다.김 대표는 오후 국회에서 열린 의원총회에 당 대표 자격으로 처음 참석한 뒤 “저는 조희대씨가 이미 탄핵당할 만한 충분한 자질과 자격을 갖췄다고 생각한다”면서도 “우리가 그것을 아직 충분히 알고 있지 못하는 국민들께 충분히 알릴 조금 더 시간을 갖는 것이 나쁘지 않다”고 말했다.민주당 일각에선 조 대법원장 탄핵 목소리도 나오지만 당 지도부는 자진 사퇴 쪽으로 당력을 집중하고 있다. 한병도 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표도 국회에서 열린 정책조정회의에서 각각 “대법원장의 책임을 끝까지 묻겠다”, “조 대법원장은 임명 제청을 즉시 철회하고 대법원장직에서 물러나라”고 촉구했다.김성회 원내대변인은 기자들과 만나 “사퇴 요구를 당의 입장으로 이해하면 된다”며 “탄핵에 대해서는 논의된 바 없다”고 했다.새 지도부가 들어선 뒤 민생 챙기기보다 조 대법원장 탄핵을 먼저 추진할 경우 민심이 이반될 수 있다는 우려 등이 탄핵 신중론의 배경으로 꼽힌다. 또 청와대와 조율 없이 제청 권한을 행사한 것만으로는 탄핵 사유가 되기 어렵다는 현실적 판단도 작용한 것으로 분석된다.다만 조 대법원장이 사퇴 압박에 반응하지 않을 경우 결국 ‘탄핵 카드’를 선택지에 올려놓을 수 있다는 관측도 나온다. 김 대표는 의총서 “우리가 어떤 행동에 들어갈 경우에 완벽한 100점짜리를 맞을 수 있는 준비는 시작하겠다”고 했다.세종 반영윤 기자