국힘, 충남 공주·부여·청양 후보에 윤용근 확정…김영빈과 맞대결

윤용근 “본선 승리할 수 있도록 마음 모아달라”

이미지 확대 윤용근 변호사가 23일 국민의힘 중앙당사에서 6ㆍ3 재보선 공주·부여·청양 선거구 공천 면접을 본 뒤 취재진 질문에 답하고 있다.연합뉴스

세줄 요약 국민의힘, 충남 보궐선거 후보로 윤용근 확정

3파전 경선 끝 선출, 본선 승리 의지 표명

민주당 전략공천 김영빈과 본선 맞대결

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윤용근 법무법인 엘플러스 대표변호사가 12일 충남 공주·부여·청양 지역 보궐선거에 나설 국민의힘 후보로 최종 확정됐다.국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 이날 보도자료를 내고 “윤용근 후보가 국민의힘 충남 공주시·부여군·청양군 후보로 최종 확정되었다”고 밝혔다.이번 경선은 윤 변호사를 비롯해 소정임 국민의힘 재정위원회 부위원장, 윤민아 전 국무총리실 사무관 간 3파전으로 치러졌다.이날 윤 변호사가 국민의힘 후보로 확정되면서 더불어민주당이 전략 공천한 공주 출신의 김영빈 변호사와 본선에서 맞붙게 됐다.윤 변호사는 이날 후보로 확정된 직후 페이스북에 “본선으로 향합니다. 본선에서도 승리할 수 있도록 마음을 모아달라”고 소감을 밝혔다.부여 출신인 윤 후보는 부여 장암초, 장암중, 부여고를 나와 충남대 법학과를 졸업했으며, 사법시험(48회) 합격 후 변호사로 활동했다. 최근까지 국민의힘 경기 성남 중원구 당협위원장을 지냈고 장동혁 대표 체제에서 당 미디어대변인으로 임명됐다.이준호 기자