정원오측 “국힘, 번지수 틀려도 한참 틀린 색깔론”

“따져야할 건 오세훈 시장의 부정선거 음모론자 모스 탄 교수 초청”

김재섭 “성동구, 경문협에 혈세 상납…정원오-임종석 카르텔” 주장

이미지 확대 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 23일 국회 의원회관에서 G2서울 비전선포 ‘세계도시 서울의 대전환’을 발표하고 있다.

연합뉴스

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선대위가 23일 김재섭 국민의힘 의원이 제기한 남북경제문화협력재단(경문협) 협약 논란에 대해 “번지수를 틀려도 한참 틀렸다”며 반박했다.박경미 선대위 대변인은 ‘아직도 ‘색깔론’입니까?’라는 제목의 성명에서 “경문협과의 협약은 성동구만의 독자적 행보가 아닌 서울의 여러 자치구를 포함한 전국 20개 지방자치단체가 협약을 맺은 것”이라며 “그 안에는 국민의힘 소속 단체장이 이끄는 지자체도 포함되어 있다”고 지적했다.앞서 김 의원은 페이스북에 “경문협은 북한의 저작권료를 독점 징수하며 수십억 원의 수수료를 챙겨왔다”며 성동구가 2016~22년 진행한 ‘성동구 평화관찰사’ 사업을 경문협이 6회 연속 수의계약으로 따낸 점을 ‘혈세 상납’이라 공격했다. 매번 수의계약 기준 2000만원에 맞춰 계약했다고 덧붙였다.김 의원은 정 후보와 임종석 경문협 이사장의 관계를 ‘전대협 의장과 선전부장으로 시작된 인연’으로 규정하고 고 박원순 시장에 대해서는 “남북교류협력기금이라는 판을 깔아주며 정원오-임종석 카르텔의 기초공사를 해줬다는 비판에서 자유로울 수 없다”고 주장했다.이에 대해 박 대변인은 “성동구의 ‘평화관찰사’ 사업은 ‘통일교육 지원법’과 서울시 조례에 근거한 평화·통일교육 사업의 일환”이라며 “학생과 학부모가 접경지역에서 평화의 가치를 배우는 것이 어찌 ‘혈세 상납’이 될 수 있는가”라고 반박했다. 또한 김 의원이 비판한 보고서 분량에 대해서도 “요약본만을 근거로 삼은 주장”이라고 일축했다.정 후보 측은 오세훈 서울시장이 2025년 서울시 주관 ‘북한인권 서울포럼’에 기조강연자로 초청했던 모스 탄 교수의 전력을 짚었다. 박 대변인은 “김 의원이 따져야 할 건, 법과 제도에 따라 추진된 사업이 아니라 부정선거 음모론자를 시 주관 행사에 초청하려 한 사실”이라고 짚었다. 당시 서울시는 모스 탄 교수에게 고액의 강연료와 특급 의전을 약속했다가 논란이 일자 뒤늦게 취소한 바 있다.박 대변인은 “누가 법과 원칙 위에서 평화의 토대를 쌓아왔는지, 또 누가 낡은 이념의 잣대로 시민을 갈라치며 공적 자원을 낭비해왔는지 시민들께서는 혜안을 가지고 판단하실 것”이라고 덧붙였다.유규상 기자