정치 문재인 전 대통령 내외, 강기정 시장과 함께 무등산 산행 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/04/22/20260422500192 URL 복사 댓글 0 홍행기 기자 수정 2026-04-22 14:49 입력 2026-04-22 14:49 이미지 확대 문재인(오른쪽) 전 대통령과 부인 김정숙 여사, 강기정 광주시장(가운데)이 22일 오전 광주 무등산국립공원 서석대에서 기념촬영하고 있다. 독자제공 문재인 전 대통령이 22일 강기정 광주시장과 함께 무등산국립공원을 찾았다. 문 전대통령은 전날부터 비공개 일정으로 광주·전남 일대를 방문하고 있다. 문 전 대통령과 김정숙 여사 내외는 이날 오전 8시께 무등산 원효사에서 강 시장을 만나 장불재를 거쳐 서석대까지 동행한 뒤 무등산 평촌마을에서 오찬을 함께 했다. 이미지 확대 문재인(왼쪽) 전 대통령과 강기정 광주시장이 22일 오전 광주 무등산국립공원을 찾아 등산하고 있다. 독자제공 광주 홍행기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지