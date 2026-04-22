문재인 전 대통령 내외, 강기정 시장과 함께 무등산 산행

이미지 확대 문재인(오른쪽) 전 대통령과 부인 김정숙 여사, 강기정 광주시장(가운데)이 22일 오전 광주 무등산국립공원 서석대에서 기념촬영하고 있다. 독자제공

이미지 확대 문재인(왼쪽) 전 대통령과 강기정 광주시장이 22일 오전 광주 무등산국립공원을 찾아 등산하고 있다. 독자제공

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문재인 전 대통령이 22일 강기정 광주시장과 함께 무등산국립공원을 찾았다. 문 전대통령은 전날부터 비공개 일정으로 광주·전남 일대를 방문하고 있다.문 전 대통령과 김정숙 여사 내외는 이날 오전 8시께 무등산 원효사에서 강 시장을 만나 장불재를 거쳐 서석대까지 동행한 뒤 무등산 평촌마을에서 오찬을 함께 했다.광주 홍행기 기자