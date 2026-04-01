정청래, 김관영 전북지사 긴급 윤리감찰 지시…“제보 있었다”

이미지 확대 기자간담회하는 김관영 전북특별자치도지사 김관영 전북특별자치도지사가 24일 도청 기자간담회에서 재선 도전을 발표하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스

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정청래 더불어민주당 대표가 김관영 전북지사에 대한 감찰을 지시했다.민주당은 1일 언론 공지를 통해 “정 대표는 김관영 전북지사에 대한 제보가 있어서 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다”고 밝혔다.김 지사는 6·3 지방선거 전북지사 재선에 도전해 이원택 민주당 의원과 경선 중이다.하승연 기자