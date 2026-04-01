메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

정청래, 김관영 전북지사 긴급 윤리감찰 지시…“제보 있었다”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
하승연 기자
수정 2026-04-01 09:43
입력 2026-04-01 09:23
이미지 확대
기자간담회하는 김관영 전북특별자치도지사
기자간담회하는 김관영 전북특별자치도지사 김관영 전북특별자치도지사가 24일 도청 기자간담회에서 재선 도전을 발표하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스


정청래 더불어민주당 대표가 김관영 전북지사에 대한 감찰을 지시했다.

민주당은 1일 언론 공지를 통해 “정 대표는 김관영 전북지사에 대한 제보가 있어서 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다”고 밝혔다.

김 지사는 6·3 지방선거 전북지사 재선에 도전해 이원택 민주당 의원과 경선 중이다.

하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기