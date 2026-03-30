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李대통령 지지율 62.2% 전주와 동일…민주 51.1%, 국힘 30.6% [리얼미터]

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김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-03-30 09:10
입력 2026-03-30 09:10
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이재명 대통령. 2026.3.27. 연합뉴스
이재명 대통령. 2026.3.27. 연합뉴스


이재명 대통령의 국정수행 긍정 평가가 62.2%로 전주와 같은 수준을 유지했다. 정당 지지도에서는 더불어민주당이 51.1%로 선두를 지킨 가운데 국민의힘이 4주 만에 반등한 30.6%를 기록하며 양당 격차가 다소 좁혀졌다.

여론조사 전문기관 리얼미터가 30일 발표한 조사 결과에 따르면, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 62.2%로 지난주와 동일했다. 에너지경제신문 의뢰로 지난 23∼27일 전국 만 18세 이상 2513명을 대상으로 실시한 조사다.

부정 평가는 32.2%로 지난주보다 0.3%포인트(p) 내렸다. ‘잘 모름’ 응답은 5.6%로 집계됐다.

정당 지지도 조사는 지난 26∼27일 전국 만 18세 이상 1006명을 대상으로 진행됐다. 민주당은 51.1%로 1위를 유지했고, 국민의힘은 30.6%를 기록했다.

민주당 지지율은 지난 조사보다 1.9%p 빠진 반면, 국민의힘은 2.5%p 오르며 4주 만에 반등했다. 양당 지지율 격차는 지난주 24.9%p에서 20.5%p로 줄었다.

원내 소수 정당 중에는 개혁신당이 2.7%로 가장 높았고, 조국혁신당 1.6%, 진보당 1.5% 순이었다. 무당층은 10.2%였다.



두 조사 모두 무선 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p(응답률 5.1%), 정당 지지도 조사는 ±3.1%p(응답률 3.9%)다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김성은 기자
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