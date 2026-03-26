[포토] 이혁재, 국힘 청년 오디션 심사위원

1 / 6 이미지 확대 이혁재, 국힘 청년 오디션 심사위원 발탁 심사위원인 개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 비례청년 공개 오디션에 등장한 이혁재 심사위원인 개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 인사하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 비례청년 공개 오디션에 등장한 이혁재 심사위원인 개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 자료를 살펴보고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 국힘 청년 오디션 심사위원 맡은 이혁재 심사위원인 개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 국힘 청년 오디션 심사위원 맡은 이혁재 심사위원인 개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

이미지 확대 국힘 청년 오디션 심사위원 맡은 이혁재심사위원인 개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 모두발언을 하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스

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심사위원인 개그맨 이혁재가 26일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 광역의원 비례 청년 공개 오디션 본선 심사에 앞서 모두발언을 하고 있다.온라인뉴스부