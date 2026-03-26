정치 [포토] 이명박 전 대통령, 천안함 묘역 참배 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/26/20260326800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-26 14:43 입력 2026-03-26 14:43 1/ 7 이미지 확대 천안함 묘역 둘러보는 이명박 전 대통령이명박 전 대통령이 26일 국립대전현충원 천안함 46용사 묘역을 찾아 참배 후 묘비를 살펴보고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 지원봉사자와 인사 나누는 이명박 전 대통령이명박 전 대통령이 26일 국립대전현충원 천안함 46용사 묘역을 찾아 참배 후 이날 묘역을 찾은 자원봉사자들과 인사를 나누고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 대전현충원 참배객들과 인사 나누는 이명박26일 국립대전현충원을 찾은 이명박 전 대통령이 참배객들과 인사를 나누고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 천안함 묘역에 참배하는 이명박이명박 전 대통령이 26일 국립대전현충원 천안함 46용사 묘역을 찾아 헌화한 후 묵념하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 천안함 묘역 둘러보는 이명박 전 대통령이명박 전 대통령이 26일 국립대전현충원 천안함 46용사 묘역을 찾아 참배 후 묘비를 살펴보고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 천안함 묘역에 참배하는 이명박이명박 전 대통령이 26일 국립대전현충원 천안함 46용사 묘역을 찾아 헌화한 후 묘역을 살펴보고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이미지 확대 천안함 묘역 둘러보는 이명박 전 대통령이명박 전 대통령이 26일 국립대전현충원 천안함 46용사 묘역을 찾아 참배 후 묘비를 살펴보고 있다. 2026.3.26 연합뉴스 이명박 전 대통령이 26일 국립대전현충원 천안함 46용사 묘역을 찾아 참배 후 묘비를 살펴보고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지