이 대통령 “조폭설 만든 ‘그것이 알고싶다’ 반성 필요”

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 20일 “이재명 조폭연루설을 만든 ‘그것이 알고싶다’는 과연 순순히 추후보도할지, 한다면 어떤 내용으로 보도할지 궁금하다”며 해당 프로그램을 비판했다.이 대통령은 이날 엑스에 “그알 PD의 기적의 논리, 김상중씨의 리얼 연기 덕분에 졸지에 살인조폭으로까지 몰렸다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “이 방송은 나를 제거하기 위해 동원된 물리적 테러, 검찰을 통한 사법리스크 조작, 언론을 통한 이미지 훼손 작전 중의 하나로 보인다”고 지적했다. 이어 “그알로 전보되어 만든 첫 작품이 이 방송이고 얼마 후 이 그알을 떠났다고 하는 담당 PD는 여전히 나를 조폭연루자로 생각하고 있을지, 이 방송 후 후속 프로그램 만든다며 전 국민 상대로 몇 달간 방송을 동원해 제보를 받고 대규모 취재진이 성남 바닥을 샅샅이 훑었는데 과연 제보된 단서 비슷한 것이 단 한 개라도 있었는지 궁금하다”고 했다. 또 “티끌만 한 건덕지라도 있었으면 후속보도를 안 했을 리 없겠다”고 덧붙였다.이 대통령은 해당 프로그램의 반성과 사과를 요구했다. 이 대통령은 “정치적 목적으로 거짓의 무덤에 사람을 매장하는 일이 재발하지 않게 하려면 조작 폭로한 국민의힘이나 그알같은 조작방송의 반성과 사과가 필요하다”며 “저도 과욕이겠지만, 미안하다는 진솔한 한마디를 듣고 싶다”고 강조했다.앞서 청와대는 전날 최근 대법원에서 허위 사실로 최종 판단한 ‘이재명 대통령의 조폭 연루설’을 보도한 언론사에 사실을 바로잡는 추후 보도를 게재할 것을 요청했다.대법원은 지난 12일 이 대통령의 ‘조폭 연루설’을 제기해 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소된 장영하 국민의힘 성남 수정구 당협위원장에 대해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심판결을 확정했다.김진아 기자