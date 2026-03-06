정치 [포토] 손명순 여사 서거 2주기 추모식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/06/20260306800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-06 15:28 입력 2026-03-06 15:20 1/ 7 이미지 확대 손명순 여사 서거 2주기 추모식에서 인사말하는 김현철 이사장김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 부인 손명순 여사의 서거 2주기 추모식에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 손명순 여사 서거 2주기 추모식에서 인사말하는 김현철 이사장김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 부인 손명순 여사의 서거 2주기 추모식에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 손명순 여사 서거 2주기 추모식에서 인사말하는 김현철 이사장김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 부인 손명순 여사의 서거 2주기 추모식에서 인사말을 하고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 김무성 전 대표와 인사 나누는 권오을 장관권오을 국가보훈부 장관이 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 부인 손명순 여사의 서거 2주기 추모식에서 김무성 전 새누리당 대표와 인사를 나누고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 손명순 여사 서거 2주기 추모식, 묵념하는 유족들6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 부인 손명순 여사의 서거 2주기 추모식에서 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장을 비롯한 유족들이 묵념하고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 묵념하는 권오을 장관권오을 국가보훈부 장관이 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 부인 손명순 여사의 서거 2주기 추모식에서 묵념하고 있다. 왼쪽은 서청원 전 한나라당 대표, 오른쪽은 김무성 전 새누리당 대표. 2026.3.6 연합뉴스 이미지 확대 손명순 여사 서거 2주기 추모식6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 부인 손명순 여사의 서거 2주기 추모식에서 참석자들이 묵념하고 있다. 2026.3.6 연합뉴스 김현철 김영삼대통령기념재단 이사장이 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 김영삼 전 대통령 부인 손명순 여사의 서거 2주기 추모식에서 인사말을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지