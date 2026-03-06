오세훈 “민중기 특검은 ‘악질 특검’…피해자 기소하는 최악 결정”

페이스북에 김건희 특검 저격글

“사기범죄자 눈감고 범행 피해자 법정 세운 이유 밝혀야“

이미지 확대 법원 출석 전 입장 밝히는 오세훈 서울시장 명태균 여론조사 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장이 지난 ４일 첫 공판 출석을 위해 서울 서초구 서울중앙지법으로 향하며 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장은 김건희 특검의 민중기 특검을 ‘악질 특검’이라며 피해자인 자신을 법정에 세운 이유를 밝히라고 주장했다.오 시장은 6일 페이스북에 ‘민중기 특검에게 묻습니다’라는 제목의 글을 올리고 ‘명태균 여론조사 의혹’으로 자신을 기소한 민중기 특별검사팀에 “선과 악을 뒤바꾼 이런 존재를 ‘악질 특검’ 말고 달리 무어라 불러야 할지, 아직 적당한 단어를 찾지 못했다”고 비판했다.그는 “강혜경의 법정 증언에 의하면, 명태균 일당은 선거철이 되면 출마 예정자들을 접촉해 조작된 여론조사를 영업 미끼로 들이밀었다”면서 “허위로 숫자를 만들고 일감을 얻어내는 것이 이들의 전형적인 영업 수법”이라고 지적했다. 강혜경씨는 명태균씨와 함께 일하다 김건희 여사의 공천개입 의혹과 명태균씨의 불법 여론조사 의혹을 제기한 인물이다.오 시장은 “오세훈 캠프에도 같은 수법으로 접근했지만, 초기에 이를 간파하고 단호히 물리쳤다”면서 “명태균 일당의 여론조사 조작 증거를 손에 쥐고 있던 특검은 강혜경이 명태균의 지시로 움직였는지 아니면 스스로 자행했는지 수사해서 밝혔어야 했다”고 강조했다.그는 이어 “그런데 특검은 조작 여론조사를 간파하고 물리친 피해자를 기소하는 최악의 결정을 저질렀다”면서 “특검은 가해자인 명태균 일당은 손도 대지 않다가 사건을 경찰에 넘기고 손을 털었다. 강혜경과 김태열이 민주당의 공익제보자이기 때문인가”라고 반문했다.오 시장은 민중기 특검에 “사기 범죄자에게는 눈을 감고 그 범행의 피해자만 법정에 세운 이유를 국민 앞에 밝히기 바란다”고 덧붙였다.오 시장은 보궐선거 전 여론조사 비용 대납 의혹으로 민중기 특검으로부터 기소돼 4일 서울중앙지법 첫 재판에 참석해 혐의를 전면 부인했다. 그는 법정에 출석하면서 “수사기관과 검찰청에 신속한 수사를 촉구했는데 결국 그렇게 되지 못하고 특검을 통해 정확히 선거(6·3 지방선거) 기간과 재판 기간이 일치하게 됐다”며 유감을 표했다.박재홍 기자