박지원 “하메네이 폭사에 김정은 가슴 철렁했을 것”

이미지 확대 박지원 더불어민주당 의원이 지난 1월 27일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 북한이탈주민특별위원회 출범식에서 발언하고 있다. 2026.01.27. 뉴시스

국가정보원장 출신인 박지원 더불어민주당 의원은 미국의 이란 최고 지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 제거로 북한 김정은 국무위원장의 고민이 깊을 것으로 예상했다.박 의원은 지난 2일 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’ 인터뷰 말미 ‘하메네이 폭사를 김 위원장은 어떤 심경으로 지켜보고 있을 것 같은가’라는 진행자 질문에 “가슴은 철렁했을 것”이라고 답했다.그는 “그렇지만 김 위원장으로서는 ‘북한은 이란과 다르다’거나 ‘북한은 이미 핵을 보유하고 있기 때문에 누구도 공격할 수가 없다’는 자신감을 갖고 있을 것”이라고 내다봤다. 앞서 미국은 이스라엘과의 전격적인 공습으로 이란 최고 지도자 하메네이를 제거했다.CNN 등 외신에 따르면 미국과 이스라엘은 각각 ‘장대한 분노’와 ‘사자의 포효’로 명명한 작전을 지난달 28일 펼치고, 이란의 수도 테헤란을 비롯해 이란 수뇌부가 집결한 시설 세 곳을 동시 폭격했다. 이에 따라 37년간 이어져 온 하메네이의 철권통치가 하루아침에 막을 내렸다.도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜에서 하메네이가 폭격에 살해됐다고 공식 확인했고, 이란 당국도 국영방송으로 하메네이의 사망을 확인한 후 40일간의 애도 기간을 선언했다.문경근 기자