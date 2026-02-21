정치 [포토] ‘김진태·우상호’ 불심 잡기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/21/20260221800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-21 14:07 입력 2026-02-21 14:07 1/ 4 이미지 확대 월정사에서 만난 김진태.우상호6.3 지방선거 강원도지사 출마 예정자인 김진태 강원도지사와 우상호 전 청와대 정무수석이 대한불교 조계종 제4교구 본사인 평창 오대산 월정사에 열린 신년하례법회에 참석, 불심 잡기에 나섰다. 2026.2.21 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 월정사에서 만난 김진태.우상호6.3 지방선거 강원도지사 출마 예정자인 김진태 강원도지사와 우상호 전 청와대 정무수석이 대한불교 조계종 제4교구 본사인 평창 오대산 월정사에 열린 신년하례법회에 참석, 불심 잡기에 나섰다. 2026.2.21 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 월정사에서 만난 김진태.우상호6.3 지방선거 강원도지사 출마 예정자인 김진태 강원도지사와 우상호 전 청와대 정무수석이 대한불교 조계종 제4교구 본사인 평창 오대산 월정사에 열린 신년하례법회에 참석, 불심 잡기에 나섰다. 2026.2.21 독자 제공 연합뉴스 이미지 확대 월정사에서 만난 김진태.우상호6.3 지방선거 강원도지사 출마 예정자인 김진태 강원도지사와 우상호 전 청와대 정무수석이 대한불교 조계종 제4교구 본사인 평창 오대산 월정사에 열린 신년하례법회에 참석, 불심 잡기에 나섰다. 2026.2.21 독자 제공 연합뉴스 6·3 지방선거 강원도지사 출마 예정자인 김진태 강원도지사와 우상호 전 청와대 정무수석이 대한불교 조계종 제4교구 본사인 평창 오대산 월정사에 열린 신년하례법회에 참석, 불심 잡기에 나섰다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지