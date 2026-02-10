오세훈, 용산국제업무지구 1만가구 공급 “사업 원래 목표 달성에서 멀어져”

“1만 가구로 하면 공급 시기 2년 더 연장”

이미지 확대 오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 열린 출입기자단 신년간담회에서 질문에 답변하고 있다. 2026.2.10. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 정부 발표대로 용산 국제업무지구에 주택 1만 가구를 넣을 경우 “본질적인 사업 목표 달성이 점점 멀어질 것”이라고 말했다.오 시장은 10일 서울시청 대회의실에서 신년 기자 간담회를 열고 “서울시가 처음 국토교통부와 협의를 거쳐 합의에 이른 숫자가 용산국제업무지구에 6000가구였다”며 “이렇게 될 줄 알았으면 처음에 너무 쉽게 타협점을 제시한 것 아닌가 하는 후회도 된다”고 말했다.만약 정부가 앞서 발표한 대로 용산국제업무지구 내에 1만 가구를 공급할 경우 업무지구와 주거 지역의 비율이 7대3에서 6대4 또는 5대5가 될 수 있어 사업 추진 단계에서 제시한 본래 기능을 잃는다는 의미다.오 시장은 “그렇게 되면 당초 정부와 협의했던 국제업무지구로서 글로벌 기업의 아시아 본사를 유치하거나 빅테크 기업의 아시아 지역 법인을 유치하는 본질적인 사업의 원래 목표 달성은 점점 멀어질 것”이라고 지적했다.오 시장은 또 “속도감 있게 이 일을 하는 게 더 중요하다”며 1만 가구가 공급될 경우 기존 공급계확보다 약 2년 이상 늦어질 뿐만 아니라 초등학교 부지 마련에도 어려움을 겪을 것이라고 주장했다.그러면서 “(서울시가 국토부와) 8000가구로 타협점을 모색했던 건 그 정도면 시가 감당하며 원래 예정됐던 진행 절차를 순연시키지 않는 범위 내에서 할 수 있겠다는 의견을 제시했던 것인데 무슨 연유인지 굳이 2000가구를 고집스럽게 보태 발표했다”며 “1만 가구로 해서는 (공급 시기가) 2년 더 연장된다는 것은 분명한 사실”이라고 강조했다.그는 또 “국토부는 학교 추가 설립 문제에 대해 아직 적지를 찾지 못하고 있다”며 “용산국제업무지구 내에서 학교 용지를 찾지 못하면 부근에서 찾겠다는 해법을 낸 모양인데 부근이 어떤 곳인지 들어보니 3곳 다 실현 가능성이 높지 않다”고 덧붙였다.송현주 기자