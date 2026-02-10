오세훈, 용산국제업무지구 1만가구 공급 “사업 원래 목표 달성에서 멀어져”

“1만 가구로 하면 공급 시기 2년 더 연장”
오세훈 서울시장이 정부 발표대로 용산 국제업무지구에 주택 1만 가구를 넣을 경우 “본질적인 사업 목표 달성이 점점 멀어질 것”이라고 말했다.
오 시장은 10일 서울시청 대회의실에서 신년 기자 간담회를 열고 “서울시가 처음 국토교통부와 협의를 거쳐 합의에 이른 숫자가 용산국제업무지구에 6000가구였다”며 “이렇게 될 줄 알았으면 처음에 너무 쉽게 타협점을 제시한 것 아닌가 하는 후회도 된다”고 말했다.
만약 정부가 앞서 발표한 대로 용산국제업무지구 내에 1만 가구를 공급할 경우 업무지구와 주거 지역의 비율이 7대3에서 6대4 또는 5대5가 될 수 있어 사업 추진 단계에서 제시한 본래 기능을 잃는다는 의미다.
오 시장은 “그렇게 되면 당초 정부와 협의했던 국제업무지구로서 글로벌 기업의 아시아 본사를 유치하거나 빅테크 기업의 아시아 지역 법인을 유치하는 본질적인 사업의 원래 목표 달성은 점점 멀어질 것”이라고 지적했다.
오 시장은 또 “속도감 있게 이 일을 하는 게 더 중요하다”며 1만 가구가 공급될 경우 기존 공급계확보다 약 2년 이상 늦어질 뿐만 아니라 초등학교 부지 마련에도 어려움을 겪을 것이라고 주장했다.
그러면서 “(서울시가 국토부와) 8000가구로 타협점을 모색했던 건 그 정도면 시가 감당하며 원래 예정됐던 진행 절차를 순연시키지 않는 범위 내에서 할 수 있겠다는 의견을 제시했던 것인데 무슨 연유인지 굳이 2000가구를 고집스럽게 보태 발표했다”며 “1만 가구로 해서는 (공급 시기가) 2년 더 연장된다는 것은 분명한 사실”이라고 강조했다.
그는 또 “국토부는 학교 추가 설립 문제에 대해 아직 적지를 찾지 못하고 있다”며 “용산국제업무지구 내에서 학교 용지를 찾지 못하면 부근에서 찾겠다는 해법을 낸 모양인데 부근이 어떤 곳인지 들어보니 3곳 다 실현 가능성이 높지 않다”고 덧붙였다.
송현주 기자
