정청래, 특검 추천 논란 사과 “대통령께 누 끼쳐 대단히 죄송”

정청래 “최종 책임은 저에게 있다”

이성윤 “소통 부족, 세심히 살피겠다”

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 이성윤 더불어민주당 최고위원이 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 9일 과거 쌍방울 측 변호인단에 참여한 전준철 법무법인 광장 변호사를 2차 종합특검 후보로 추천한 데 대해 “대통령께 누를 끼친 점에 대해 대단히 죄송하다”며 고개를 숙였다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당에서 벌어지는 일에 대해서 공은 당원들에게 돌리고 과는 제가 안고 간다”며 “최종 책임은 저에게 있다”고 거듭 사과했다.다만 그는 이번 사태의 본질을 ‘특검 추천 사고’라고 규정했다. 그러면서 “그동안의 관례와 관행을 고쳐야겠다는 생각이 들었다”고 말했다. 당 일각에서 제기되는 전 변호사를 추천한 이성윤 최고위원에 대한 문책론에 대해 선을 그었다는 평가다.그러면서 “앞으로는 특검 또한 인사추천위에서 검증하고, 올바른 사람인지 토론하고, 최고위에 올려 다시 한번 점검해서 이번과 같은 인사 사고를 막도록 시스템을 정비하겠다”고 강조했다.이어 정 대표는 “이번 일에 대해 당 대표로서 어제 대통령께 누를 끼쳐 송구하다고, 죄송하다고 사과를 드렸다”며 “다시 한번 대통령께 누를 끼친 점에 대해 대단히 죄송하다고 사과의 말씀을 드린다”고 했다.이 최고위원도 “이번 2차 종합특검 추천 과정에서 좀 더 세밀하게 살피지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각하고 앞으로 더 세심하게 살피겠다”고 유감을 표명했다. 다만 그는 “소통이 부족했음을 느낀다”면서 2차 종합특검 후보 추천 논란의 원인을 소통 부족이라고 진단했다.그러면서 “일부에서 제기하는 것처럼 전 변호사가 대북 송금 조작 의혹 사건의 변호인이 아니었다는 점을 먼저 말씀드린다”면서 “정확한 팩트 확인 없이 전 변호사가 김성태 대북 송금 조작 의혹 사건을 변호했고, 그런 변호사를 추천함으로써 마치 정치적 음모가 있는 것처럼 있지도 않은 의혹이 확산되는 데 대해 매우 안타깝게 생각한다”고 해명했다.이어 “전 변호사는 검사 시절에 김건희 주가조작 사건, 한동훈 채널A 사건 수사를 저와 함께 담당했던 검사”라면서 “제가 전 변호사를 2차 종합특검으로 추천한 것은 윤석열·김건희 수사를 할 때 서슬 퍼런 윤석열 총장하에서도 결코 소신을 굽히지 않고 강직하게 수사하였고, 이번 2차 종합특검의 중요성에 비춰 적임자로 판단되어 원내대표실에 추천하게 된 것”이라고 주장했다.특히 이 최고위원은 “저는 누구보다 윤석열·김건희 정권에 맞서 싸워온 사람”이라면서 “이런 저의 삶의 궤적에서 보면 저에게 특검을 천거하는 과정에서 정치적 해석과 음모론적 의혹이 제기되는 것이 안타깝다”고 강변했다.반면 비당권파는 정 대표 측의 일방적 당 운영이 문제의 본질이라고 꼬집었다. 이언주 수석최고위원은 “2차 종합 특검으로 우리 당이 전 변호사를 추천한 데에 대해 대통령께서 강한 유감을 드러낸 것으로 보도됐다”면서 “전 변호사는 김성태 회장의 변호인으로 대통령을 끌어들여 재판까지 받게 만든 인물이다. 그런 그를 특검 후보로 추천했다는 것은 단순 실수로만 치부할 수 없는 뼈아픈 실책”이라고 지적했다.그러면서 “우리 당과 대통령에게 심각한 정치적 부담을 주는 행위였으며, 제2의 체포동의안 가결 시도와 다름없다는 게 지금 당원의, 지지자들의 시각인 듯하다”며 “합당 이슈도 마찬가지지만, 이 건도 최고위 패싱이 있었고 법사위도 패싱했다고 한다”고 꼬집었다.이어 “앞으로 이런 일이 없도록 대표께서 재발 방지를 확실하게 약속해주시기 바라며, 이런 사고를 제대로 견제하지 못한 것에 저도 결과적으로 무거운 책임을 느낀다”며 “당원들과 대통령께 정말 죄송하다”고 언급했다.황명선 최고위원도 “우리 민주당이 2차 종합특검 후보로 검찰의 ‘이재명 죽이기’에 앞장섰던 김성태 변호인을 추천한 것은 분명한 사고”라면서 “이 문제는 변명으로 덮을 수 있는 일은 아니다”라고 비판했다.그러면서 “마치 별일 아닌데 예민하게 반응한다는 식의 물타기는 또한 역시 용납될 수 없다”면서 “정중하고 진솔한 사과가 필요하다. 더 나아가서 이번 인사 논란을 계기로 당의 시스템 전반을 처음부터 다시 재점검해야 한다”고 강조했다.강득구 최고위원은 “김성태 전 쌍방울 회장 변호인단에 이름을 올렸던 변호사가 우리 당이 추천한 2차 종합특검 후보였다는 사실이 제 상식과 원칙, 당원으로서의 제 신념으로는 도저히 납득되지 않는다”면서 “2차 종합특검 후보 추천, 비공개 합당 문건 문제로 당에 대한 신뢰와 원칙이 무너졌다. 무너진 신뢰는 말이 아닌 행동과 함께할 때 회복할 수 있다”고 했다.이준호·김서호 기자