홍준표, 오세훈에 “서울시장 네 번이면 충분…이제 혼자 해봐라”

이미지 확대 홍준표 전 대구시장, 오세훈 서울시장. 연합뉴스 자료사진

홍준표 전 대구시장이 오세훈 서울시장을 향해 “서울시장을 네 번이나 했으면 그만 자족하라”며 강도 높은 비판을 쏟아냈다.홍 전 시장은 3일 자신의 페이스북에 “네 번 할 동안 늘 좋은 분위기 속에서 당 덕으로 당선됐으니, 이번에는 당 덕 보지 말고 본인 힘으로 한번 해보라”며 이같이 밝혔다.홍 전 시장은 오 시장이 ‘한동훈 전 대표 제명’ 문제를 두고 연일 당 지도부를 압박하는 행보를 겨냥해 “박근혜 탄핵 때 바른정당을 만들어 패악질하던 사람들이 똑같은 짓을 반복하고 있다”며 “그런 배신자들이 선거를 핑계로 또 분탕질 치는 당이 무슨 미래가 있고 대안 세력이 되겠느냐”고 반문했다.이어 “바른정당 만들어 패악질한 것보다 더 나쁜 짓이 비열하게 숨어서 윤석열 전 대통령과 당 인사들을 비난하는 여론을 조성한 드루킹식 여론 조작”이라며 “그건 명백한 범죄행위”라고 주장했다.그러면서 “그런 것을 옹호할 시간에 한 사람이라도 더 서울시민을 만나라”며 “내가 보기에 요즘 하는 짓마다 헛발질”이라고 직격했다.앞서 오세훈 시장은 국민의힘 최고위원회의가 지난달 29일 한동훈 전 대표 제명을 의결한 이후, 장동혁 대표를 향해 공개적으로 사퇴를 요구하며 비판 수위를 높여 왔다.오 시장은 SNS를 통해 “장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다”며 “국민의힘이 하나 돼 다시 일어서길 바라는 국민들의 마지막 바람마저 짓밟았다”고 비판했다. 이어 “국민의힘을 이끌 자격이 없다”며 대표직에서 물러나야 한다고 주장했다.홍 전 시장의 이번 발언으로 여권 내부 갈등이 다시 수면 위로 떠오르면서, 한동훈 전 대표 제명 이후 이어지는 당내 권력 다툼이 본격적인 공개 충돌 국면으로 접어들었다는 해석이 나온다.김유민 기자