이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽 네번째부터)와 오세훈 서울시장을 비롯한 참석자들이 2일 국회에서 열린 ‘국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회’에서 파이팅을 외치고 있다. 2026.2.2 안주영 전문기자

