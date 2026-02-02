메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-02-02 12:15
입력 2026-02-02 12:15
이미지 확대
송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽 네번째부터)와 오세훈 서울시장을 비롯한 참석자들이 2일 국회에서 열린 ‘국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회’에서 파이팅을 외치고 있다. 2026.2.2 안주영 전문기자
송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽 네번째부터)와 오세훈 서울시장을 비롯한 참석자들이 2일 국회에서 열린 ‘국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회’에서 파이팅을 외치고 있다. 2026.2.2 안주영 전문기자

봉양순 서울시의원 감사패 수상... 미니어처 속 유럽 여행, 노원구 기차마을 ‘이탈리아관’ 개관
서울시의회 바로가기
thumbnail - 봉양순 서울시의원 감사패 수상... 미니어처 속 유럽 여행, 노원구 기차마을 ‘이탈리아관’ 개관

송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽 네번째부터)와 오세훈 서울시장을 비롯한 참석자들이 2일 국회에서 열린 ‘국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회’에서 파이팅을 외치고 있다.

안주영 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기