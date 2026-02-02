정치 국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/02/20260202500117 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-02-02 12:15 입력 2026-02-02 12:15 이미지 확대 송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽 네번째부터)와 오세훈 서울시장을 비롯한 참석자들이 2일 국회에서 열린 ‘국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회’에서 파이팅을 외치고 있다. 2026.2.2 안주영 전문기자 봉양순 서울시의원 감사패 수상... 미니어처 속 유럽 여행, 노원구 기차마을 ‘이탈리아관’ 개관 서울시의회 바로가기 송언석 국민의힘 원내대표(왼쪽 네번째부터)와 오세훈 서울시장을 비롯한 참석자들이 2일 국회에서 열린 ‘국민의힘-서울특별시 부동산정책협의회’에서 파이팅을 외치고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지