이광재 “혼자 가는 길보다 함께 가는 길 택하겠다” 강원지사 불출마

6·3 지방선거 강원지사 출마가 거론되던 이광재(61) 전 강원지사가 1일 불출마를 선언했다. 강원지사 출마 선언을 앞둔 우상호 전 청와대 정무수석은 “어려운 결단에 꼭 보답하겠다”고 했고, 정청래 더불어민주당 대표는 “지방선거 승리를 위한 대동단결”이라고 치켜세웠다.이 전 지사는 이날 페이스북을 통해 “더 단단하고, 묵직하게 나아가겠다”면서 “결단을 내렸다. 강원도지사 선거에서 우상호 수석의 승리를 돕겠다”고 강원지사 불출마 입장을 밝혔다.앞서 이 전 지사는 김진태 현 강원지사를 상대로 한 여론조사 결과에서 우세를 보이며 우 전 수석과 함께 민주당 내 강원지사 출마 후보군에 이름을 올렸다.이 전 지사는 “혼자 가는 길보다는 함께 가는 길을 택하겠다”면서 “지금 절실한 것은, 개인의 앞길이 아니고 국가”라고 불출마 배경을 설명했다.그러면서 “이재명 정부 집권 1년 만에 치러지는 지방선거를 반드시 승리해야 나라가 안정된다”면서 “무엇보다 집권 민주당의 강고한 단합이 필요하다. 저부터 단합의 실마리를 풀겠다. 승리의 길에 밀알이 되겠다”고 강조했다.특히 참여정부 시절 청와대 국정상황실장을 지낸 이 전 지사는 고 노무현 전 대통령의 정치적 길을 걷겠다고 언급했다.이 전 지사는 “노 전 대통령께서 안전한 종로 대신 ‘험지’인 부산에서 도전했듯이 저도 더 어려운 길을 택하겠다”면서 “훨씬 더 어려운 길이 기다리고 있다는 점, 저도 잘 안다. 바보 노무현과 함께했던 이광재가 바보의 길을 당당하게 가겠다”고 했다.그러면서 ‘나 아니면 안 된다는 생각이 한국 정치를 망친다’, ‘더 큰 대의를 가지고 정치를 해라’라는 노 전 대통령의 평소 말씀을 몸으로 실천하겠다고 했다.이 전 지사는 “제가 사랑하는 강원도, 반드시 은혜를 갚겠다”면서 “강원도 사람, 마음 변하지 않는다. 베풀어 주신 은혜 더 성숙하게, 더 크게 갚겠다”고 전했다.이 전 지사의 불출마 선언에 당은 즉각 화답했다. 정 대표는 페이스북을 통해 “살신성인 선당후사의 통 큰 결단에 경의를 표한다”면서 “항상 공익을 위한 선 굵은 정치의 모범을 보여준 이 전 지사께 감사드린다”고 했다.우 전 수석도 “이 전 지사께서 어려운 결단을 해준 것에 대해서 고마운 마음을 전한다”면서 “이 결단이 결코 쉽지 않은 일이라는 것을 잘 알기에 고마운 마음 잊지 않고 꼭 보답하겠다는 마음으로 살겠다”고 했다.강윤혁 기자