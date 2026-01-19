원팀 어깨동무, 속은 부글부글… 민주당 ‘1인 1표제’ 파열음 계속

비당권파 최고위원들 문제 제기

정청래 더불어민주당 대표가 대의원·권리당원 ‘1인 1표제’를 재추진하면서 당내 계파 갈등이 다시 수면 위로 올라오는 모양새다. 지도부는 반대파를 향해 “좀 더 나가면 해당 행위”라고 경고했지만 정 대표의 ‘연임 가능성’과 연결되며 이견이 가라앉지 않는 양상이다.박수현 민주당 수석대변인은 18일 국회에서 열린 기자간담회에서 1인 1표제 재추진을 당권 이해관계와 연결짓는 일각의 주장에 대해 “정 대표로부터 ‘연임’의 ‘연’ 자는커녕 ‘ㅇ’자마저 들어본 적이 없다”며 “심지어는 1인 1표 약속을 지키려면 대표 연임 포기를 선언하라거나 이번 대표 선거에서는 적용하지 말아야 한다고 윽박지르기도 한다”고 말했다.이어 “자칫 당권 투쟁으로 보일 수 있는 언행과 행동은 자제돼야 한다”면서 “조금 더 가면 이것이 ‘해당 행위’라고 비난받아도 할 말이 없는 상황이 올지도 모른다”고 했다.앞서 민주당은 지난 16일 최고위원회의에서 1인 1표제 도입을 재추진하기로 만장일치로 결정했다고 밝혔다. 그러나 비공개로 논의하는 과정에서 비당권파 최고위원들이 일부 문제를 제기한 것으로 알려졌다.비당권파 강득구 최고위원은 이날 페이스북에 “1인1표제를 즉각 추진해야 한다는 입장은 동일하다”면서도 “현 지도부에서 결정하고 결과를 곧바로 (다음 전당대회에서) 현 지도부에 적용하는 것에 대해 일부 당원들이 가질 수 있는 이해충돌 우려를 어떻게 해소할 것인가를 고민하자는 것”이라고 설명했다. 강 최고위원은 오는 8월 전당대회 출마 가능성이 제기되는 김민석 국무총리의 측근으로도 알려졌다.이런 가운데 정 대표가 지난 16일 밤, 지난 전당대회에서 맞붙었던 친명(친이재명)계 박찬대 의원과 회동한 사실이 알려졌다. 정 대표와 가까운 양문석 민주당 의원은 페이스북에 정 대표와 박 의원이 어깨동무를 하고 찍은 사진을 올렸다.이를 두고는 전당대회 과정에서 쌓인 앙금을 해소하는 동시에 최근 드러난 ‘명청’(이재명 대통령과 정청래 대표) 대결 구도를 깨면서 1인 1표 재추진 동력을 확보하기 위한 포석이란 해석이 나왔다.강윤혁 기자