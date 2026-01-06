메뉴
구민들과 악수하는 김민석 총리

도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-01-06 16:45
입력 2026-01-06 16:11
6일 오후 서울 영등포아트홀에서 열린 ‘2026 영등포구 신년인사회’에 참석한 김민석 국무총리가 구민들과 인사하고 있다. 2026.1.6. 도준석 전문기자
6일 오후 서울 영등포아트홀에서 열린 ‘2026 영등포구 신년인사회’에 참석한 김민석 국무총리가 구민들과 인사하고 있다. 2026.1.6. 도준석 전문기자


6일 오후 서울 영등포아트홀에서 열린 ‘2026 영등포구 신년인사회’에 참석한 김민석 국무총리가 구민들과 인사하고 있다.



현직 총리가 본인 지역구의 신년인사회에 참석하는 것은 이례적이다.

도준석 전문기자
