정치 구민들과 악수하는 김민석 총리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/01/06/20260106500196 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-01-06 16:45 입력 2026-01-06 16:11 이미지 확대 6일 오후 서울 영등포아트홀에서 열린 ‘2026 영등포구 신년인사회’에 참석한 김민석 국무총리가 구민들과 인사하고 있다. 2026.1.6. 도준석 전문기자 6일 오후 서울 영등포아트홀에서 열린 ‘2026 영등포구 신년인사회’에 참석한 김민석 국무총리가 구민들과 인사하고 있다. 현직 총리가 본인 지역구의 신년인사회에 참석하는 것은 이례적이다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지