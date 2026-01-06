구민들과 악수하는 김민석 총리

이미지 확대 6일 오후 서울 영등포아트홀에서 열린 ‘2026 영등포구 신년인사회’에 참석한 김민석 국무총리가 구민들과 인사하고 있다. 2026.1.6. 도준석 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6일 오후 서울 영등포아트홀에서 열린 ‘2026 영등포구 신년인사회’에 참석한 김민석 국무총리가 구민들과 인사하고 있다.현직 총리가 본인 지역구의 신년인사회에 참석하는 것은 이례적이다.도준석 전문기자