발달장애인 가족 만난 김 총리 김민석(왼쪽) 국무총리가 4일 서울 종로구 총리공관에서 열린 발달장애인 가족 공관 초청 행사에 참석해 발달장애인들로부터 선물받은 고깔모자를 써 보고 있다.연합뉴스 2025-09-05 32면