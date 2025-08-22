정동영, 영국대사 만나 “한반도 평화·안정에 협조 부탁”

국회 의원회관서 콜린 크룩스 대사 접견
“英 포용정책, 北 국제사회로 나오게 해”
정동영 통일부 장관이 22일 콜린 크룩스 주한 영국대사를 접견하고 한반도 정세와 대북·통일정책 관련 양국의 협력 방안에 대해 논의했다고 통일부가 밝혔다.
정 장관은 이날 국회 의원회관에서 크룩사 대사를 만나 남북 관계 복원과 한반도 평화 공존을 중심으로 하는 정부의 대북·통일정책 기조를 설명했다.
정 장관은 모두발언에서 “영국이 2000년 김대중 대통령의 포용정책을 적극적으로 지지하며 북한과 수교해서 북한을 국제사회로 나올 수 있게 노력하신 데 대해 대단히 감사하다”고 말했다. 이어 “다시 한반도 긴장을 완화하고 평화와 안정을 되찾는 과정에서 많은 협조를 부탁한다”고 당부했다.
크룩스 대사는 “한반도의 평화와 안보는 영국의 국익으로 간주하고 있다”며 “억지력과 대화 등 여러모로 협력을 기대한다”고 화답했다.
정 장관은 오는 25일(현지시간) 열리는 한미 정상회담을 거론하며 “(도널드) 트럼프 대통령은 본인만이 북한 문제를 해결할 수 있다는 자부심과 자신감을 갖고 있기 때문에 많은 기대를 갖고 있다”고 말하기도 했다.
크룩스 대사도 “트럼프 대통령은 그 누구보다 북한을 잘 아는 대통령”이라며 “앞으로 평화로, 그리고 비핵화로 이어지길 기대한다”고 말했다.
통일부는 정 장관과 크룩스 대사가 한반도 평화와 통일로 나아가는 과정에서 지속적으로 소통과 협력을 강화해 나가는 데 뜻을 모았다고 전했다.
허백윤 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지