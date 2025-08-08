박수현 “정청래 대표, 국민의힘 예방 안 하는 건 야당무시 아냐”

“합헌 정당으로 돌아오라는 정중한 요청”

발언 이면에 담긴 정청래 대표 의도 해석

조국 사면 관련 “아무도 모른다” 말아껴

이미지 확대 우상호(오른쪽) 정무수석이 4일 오후 서울 여의도 국회에서 정청래 더불어민주당 당대표에게 대통령이 보낸 당대표 취임 축하난을 전달하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 박수현 더불어민주당 수석대변인. 사진은 국정기획위원회 국가균형성장특별위원장을 맡고 있는 박 수석대변인이 5일 정부세종청사 민원동 공용브리핑실에서 기자회견을 하는 모습. 세종 연합뉴스

박수현 더불어민주당 수석대변인은 정청래 대표가 취임 후 야당 대표들과 상견례를 하면서도 국민의힘을 따로 찾지 않은 건 ‘야당 무시’로 볼 수 없다고 했다.박 수석대변인은 8일 페이스북에 “정 대표가 국민의힘을 예방하지 않는 것은 야당 무시가 아니다. ‘합헌 정당’으로 돌아오라는 정중한 요청”이라고 했다. 정 대표의 강성 발언 이면에는 국민의힘이 빠르게 쇄신을 해서 대화를 할 수 있기를 바란다는 의도가 담겨 있기 때문에 발언 자체보다 행간을 읽어야 한다는 의미로 풀이된다.앞서 정 대표는 지난 5일 우원식 국회의장과 진보 성향 4개 야당 대표를 예방했다. 국민의힘은 예방 대상에서 제외됐다. 정 대표는 당대표 선출 직후 국민의힘을 향해 “사과와 반성이 먼저 있지 않고서는 그들과 악수하지 않을 것”이라고 말했다.박 수석대변인은 이날 KBS 라디오에서 조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 사면 명단에 포함된 것으로 알려진 데 대해 “단순히 수사가 아니라 (사면은) 대통령 고유권한이라는 말이 붙을 만큼 괴롭고 고독하고 최후의 결단을 대통령이 하는 것”이라며 “아무도 모르는 일”이라고 말했다.여권 내에서는 조 전 대표의 사면이 필요하다는 시각도 있지만 대통령이 최종 결단을 할 때까지는 사면 여부도, 사면 시점도 장담할 수 없다는 의견도 있다.박 수석대변인은 민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹과 관련해 국민의힘이 ‘이춘석 게이트 특검법’을 추진하는 데 대해 “거기까지는 현재 국민도 동의하지 않을 것”이라고 지적했다.국회 차원의 이 의원 의원직 제명 가능성에 대해선 “국회 윤리특별위원회가 잘 구성되고 한다면 수사 결과에 따라 의원직 제명까지 당연히 갈 수 있다”면서 “일단 수사 결과를 지켜봐야겠다”고 했다.김헌주 기자