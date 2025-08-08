박수현 “정청래 대표, 국민의힘 예방 안 하는 건 야당무시 아냐”

“합헌 정당으로 돌아오라는 정중한 요청”
발언 이면에 담긴 정청래 대표 의도 해석
조국 사면 관련 “아무도 모른다” 말아껴
박수현 더불어민주당 수석대변인은 정청래 대표가 취임 후 야당 대표들과 상견례를 하면서도 국민의힘을 따로 찾지 않은 건 ‘야당 무시’로 볼 수 없다고 했다.
박 수석대변인은 8일 페이스북에 “정 대표가 국민의힘을 예방하지 않는 것은 야당 무시가 아니다. ‘합헌 정당’으로 돌아오라는 정중한 요청”이라고 했다. 정 대표의 강성 발언 이면에는 국민의힘이 빠르게 쇄신을 해서 대화를 할 수 있기를 바란다는 의도가 담겨 있기 때문에 발언 자체보다 행간을 읽어야 한다는 의미로 풀이된다.
앞서 정 대표는 지난 5일 우원식 국회의장과 진보 성향 4개 야당 대표를 예방했다. 국민의힘은 예방 대상에서 제외됐다. 정 대표는 당대표 선출 직후 국민의힘을 향해 “사과와 반성이 먼저 있지 않고서는 그들과 악수하지 않을 것”이라고 말했다.
박 수석대변인은 이날 KBS 라디오에서 조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 사면 명단에 포함된 것으로 알려진 데 대해 “단순히 수사가 아니라 (사면은) 대통령 고유권한이라는 말이 붙을 만큼 괴롭고 고독하고 최후의 결단을 대통령이 하는 것”이라며 “아무도 모르는 일”이라고 말했다.
여권 내에서는 조 전 대표의 사면이 필요하다는 시각도 있지만 대통령이 최종 결단을 할 때까지는 사면 여부도, 사면 시점도 장담할 수 없다는 의견도 있다.
박 수석대변인은 민주당을 탈당한 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹과 관련해 국민의힘이 ‘이춘석 게이트 특검법’을 추진하는 데 대해 “거기까지는 현재 국민도 동의하지 않을 것”이라고 지적했다.
국회 차원의 이 의원 의원직 제명 가능성에 대해선 “국회 윤리특별위원회가 잘 구성되고 한다면 수사 결과에 따라 의원직 제명까지 당연히 갈 수 있다”면서 “일단 수사 결과를 지켜봐야겠다”고 했다.
김헌주 기자
