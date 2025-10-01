[사고] 제10회 서울미래컨퍼런스 새달 5일 개최합니다

이미지 확대 디라지 무케르지 ‘샤잠’ 공동 창업자

이미지 확대 오가타 데쓰야 일본 AI로봇협회장

이미지 확대 천선란 SF작가

이미지 확대 SFC 등록

2025-10-01 1면

서울신문사는 오는 11월 5일 서울신라호텔에서 ‘새로운 미래, AX 대한민국’을 주제로 제10회 서울미래컨퍼런스(SFC)를 개최합니다. 올해 10년을 맞은 SFC는 세계 최초 모바일 음악인식 서비스 ‘샤잠’의 공동 창업자이자 글로벌 기술 투자자인 디라지 무케르지, 일본 인공지능(AI) 돌봄 로봇 분야의 석학 오가타 데쓰야 와세다대 교수 등을 초청해 AI와 인간의 공존, AI 국가 전략 등을 논의합니다. 한국형 미래도시, 에너지 혁신, 우주·방산을 주제로 심도 있는 토론과 휴머노이드 로봇 시연, SF작가 천선란의 SFC 토크, AI와 국악이 어우러지는 판소리 콘서트 등 다채로운 프로그램을 만날 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여를 바랍니다.﻿■주제 : 새로운 미래, AX 대한민국■장소 : 서울신라호텔■일시 : 2025년 11월 5일(수) 09:00~17:30 ﻿■주최 : 서울신문■후원 : 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부■티켓 : 일반 20만원 (얼리버드 30% 할인)대학(원)생 10만원 (얼리버드 20% 할인)■문의 : 서울미래컨퍼런스 사무국☎ 02-2000-9363 / 070-5220-1774홈페이지: www.seoulfuture.co.kr