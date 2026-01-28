유럽도 일본도 ‘에너지 연결’… 바닷속 송전망 하나로 묶는다 [4차 산업 동맥, 서남권 에너지고속도로]

안보 자산 된 해저 송전망

이미지 확대

2026-01-28 8면

인공지능(AI) 대전환 등으로 전력 수요가 기하급수적으로 증가하자 세계 주요국이 송전망을 ‘에너지 안보 자산’으로 격상하고 있다. 특히 영국과 일본 등 우리나라처럼 바다를 인접한 국가들은 해저 송전망을 중심으로 초고압·장거리 전력 이동에 집중하며 재생에너지를 확대하고 있다. 지역 간 전력 수급 불균형의 해소가 목표다.유럽 북해 연안 9개국 에너지 장관들은 26일(현지시간) 독일 함부르크에서 열린 북해 정상회의에서 ‘함부르크 선언’에 서명했다고 영국 정부가 27일 밝혔다. 이번 협정에는 영국·독일·프랑스·노르웨이·덴마크·벨기에·네덜란드·아일랜드·룩셈부르크 등 9개국이 참여했고, 아이슬란드는 참관국으로 이름을 올렸다.이번 협약은 2023년에 합의된 유럽 해상풍력 목표를 이행하기 위한 후속 조치다. 당시 북해 연안국들은 2050년까지 해상풍력 발전용량 300GW를 확보하기로 합의했다. 2022년 발발한 러시아·우크라이나 전쟁에 대응해 유럽의 러시아산 가스 의존도를 줄이고 전력 공급의 안정성을 확보하겠다는 취지다.이후 유럽연합 집행위원회(EC)는 지난해 12월 통합 인프라 정책인 ‘그리드 패키지’를 통해 유럽 전역을 하나의 고효율 전력망으로 연결하기로 했다. 대륙 전체를 잇는 슈퍼그리드를 구축하는 게 핵심이다. 슈퍼그리드란 국가 간 전력망을 상호 교류하는 광역 전력망이다. 여기서 핵심 기술은 초고압직류송전망(HVDC)으로, 장거리 송전을 위해 필수적이다.그리드 패키지에서 EC는 인허가 절차를 최대 3년으로 단축하고, 올해까지 전력 송·배전망 계획 플랫폼을 구축하며, 유럽 8대 에너지 고속도로를 가속화하는 계획을 밝혔다. 특히 우리나라도 겪고 있는 병목 현상, 즉 송전선로가 부족해 생산된 전기를 제대로 보내지 못하는 문제를 해결하는 방안이 포함됐다.함부르크 선언에서는 2050년 목표치인 300GW 중에 100GW를 국가 간 공동 프로젝트로 달성한다는 구체적인 목표가 담겼다. 에드 밀리밴드 영국 에너지부 장관은 성명에서 “유럽 동맹국들과의 협정을 통해 북해의 청정에너지 잠재력을 극대화할 수 있다”며 “에너지 주권과 풍요를 확보할 수 있을 것”이라고 설명했다. 영국 정부는 해상풍력 발전 용량을 확대할 뿐 아니라 약 500㎞의 송전망을 깔아 전력 소모가 많은 수도권과 중부 산업 지대로 직접 연결할 계획이다.일본 역시 홋카이도와 혼슈(수도권) 지역을 HVDC로 연결하는 프로젝트를 진행 중이다. 재생에너지가 풍부한 홋카이도와 전력 수요가 집중된 혼슈를 해저 케이블로 잇는 것이다. 이를 위해 총 길이 약 800㎞의 2GW급 해저 HVDC 전력 케이블을 건설할 계획이다. 총 1조 5000억~1조 8000억엔(약 14조~17조원)이 투입되는 대형 사업으로 2030년대 초반에 완공하고 상업 운전을 할 계획이다.미국 역시 2024년 첫 삽을 뜬 ‘선지아’ 프로젝트를 통해 뉴멕시코주 중부의 풍력발전 단지에서 애리조나주까지 에너지 고속도로를 구축하고 있다. 약 300만 가구에 에너지를 공급하는 게 목표다. 유승훈 서울과기대 미래에너지융합학과 교수는 “중국, 미국 등도 전력망을 늘리는 등 각국이 안정적인 전력 공급을 위해 노력하고 있다”며 “우리나라도 빠른 시일 내에 서해안 에너지 고속도로 등 전력 인프라를 구축해야 한다”고 말했다.김지예 기자