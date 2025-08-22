“OO 쇼핑몰, 오후 3시에 폭파한다”, 이런 게시글 AI가 잡아낸다[취중생]

이미지 확대

이미지 확대 서울경찰청 대테러계 소속 조성일(40) 전문연구원이 서울 종로구 서울경찰청 청사에서 서울신문과 인터뷰하고 있다. 반영윤 기자

이미지 확대 지난 5일 서울 중구 명동 신세계백화점 본점에 폭발물을 설치했다는 협박 글이 인터넷 커뮤니티에 올라와 출동한 경찰이 주변을 통제하고 있다. 홍윤기 기자

“라벨 1 (테러 및 살인 예고글)입니다.”폭발물 설치, 흉기 난동 예고, 살인 예고와 같은 글을 실시간으로 자동 분류하는 인공지능(AI) 모델에 ‘서울 소재 백화점 네 곳과 광주광역시 백화점 한 곳에 폭발물을 설치했다”라고 입력하자 가장 높은 위험 등급으로 분류됐다.최근 신세계백화점 본점 폭탄 테러, 안동역 폭발물 설치 협박 등 테러 협박을 일삼는 온라인 게시글이 잇따르면서 경찰력 낭비는 물론 시민 불안이 커지고 있다. 이런 온라인 게시글은 누군가의 112 신고로 발견되는 경우가 대다수다. 이마저도 일일이 분류하기 어렵기 때문에 알려지지 않은 허위 테러 협박 글을 더 많을 것으로 추산된다.서울경찰청 대테러계 소속 조성일(40) 전문연구원이 테러 협박 글을 실시간으로 자동 분류하는 AI 모델을 만든 것도 이런 범죄가 근절되길 바라는 마음에서다. 조 연구원은 “112나 119에 장난 전화가 빈번하다 처벌이 강화된 이후 어느 정도 근절됐다”며 “최근 사회적 문제가 되는 테러 협박 글도 반드시 처벌된다는 인식이 자리잡히길 바란다”고 말했다.조 연구원이 개발한 AI 모델은 실시간으로 온라인 커뮤니티 등에 게시한 테러 협박 글을 조기에 발견할 수 있다.이 모델은 “테러”, “폭탄”과 같은 위협 단어가 포함됐다고 해서 무조건 위협 게시글로 분류하는 것이 아니다. 전체 게시글의 문맥과 의미를 종합적으로 분석해 실질적 위협과 무관한 경우는 일반 게시글로 분류한다.허위 테러 협박 글 가운데서도 경찰특공대가 출동해 대응해야 할 가능성이 높은 게시글을 선별할 수 있다는 얘기다. 이 모델로 테러 협박 글을 분류하는 정확도는 99.3%에 달한다. 조 연구원의 이런 개발 성과는 지난 7월 경찰대 치안정책연구소에 “트랜스포머 기반 온라인상 살인 및 테러 예고글 자동분류 모델에 관한 연구”라는 제목으로 소개되기도 했다.다만 이런 기술을 경찰이 활용하기까지 아직 넘어야 할 산이 많다. 우선 모델에 대한 운영 기준과 통제 절차에 대한 사회적 합의는 물론 윤리적·법적 검토도 필요해서다.이윤호 동국대 경찰행정학과 명예교수는 “경찰이 이런 기술을 활용하는 것은 당장 헌법이 보장하는 ‘표현의 자유’를 침해한다는 지적이 나올 수 있다”며 “사회적 합의가 되더라도 경찰관 직무집행법에 관련 업무를 명시하는 등의 절차도 필요할 것”이라고 말했다.반영윤 기자