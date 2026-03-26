정연욱 교수가 밝힌 양자 인재 역량[K-과학인재 아카데미 비전선포식]

차세대 인재의 중요성

이미지 확대 정연욱 성균관대 양자정보학과 교수

2026-03-27 4면

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현대 물리학의 핵심이자 ‘게임체인저’로 부상한 양자역학 연구계의 석학인 정연욱 성균관대 양자정보학과 교수는 “양자 기술 분야의 가장 큰 보틀넥(병목)은 바로 사람”이라며 전문 인력 부족이 기술 안보와도 연결된다고 지적했다.정 교수는 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘K-과학인재 아카데미 비전선포식’에서 ‘양자 시대에 필요한 미래 인재의 역량’을 주제로 기조 강연을 하면서 미국의 양자정보과학기술(QIST) 인력 육성을 위한 ‘피라미드형’ 국가 전략 계획을 토대로 국내 인력 부족 현상을 설명했다.그는 “맨 아래쪽에 과학·기술·공학·수학(STEM) 전문가들이 있고 꼭대기에는 양자 전문가가 있는데, 그 중간에 필요한 양자 입문자와 숙련자가 정말 없다”며 “체계적인 교육 프로그램으로 커리어를 만들어야 좋은 양자 인력을 길러 낼 수 있다”고 말했다.정 교수가 속한 성균관대는 지난해부터 양자정보학과 신입생을 모집했다. 그는 “양자는 어디서 뚝 떨어지는 인재를 만드는 게 아니라 기존 학문에서 핵심적인 내용들을 모아 체계적으로 교육하는 것”이라며 “양자컴퓨터, 양자역학, 물리학, 소프트웨어, 알고리즘, 고주파 등 기존 이공계 학과와는 또 다른 것들을 배우게 된다”고 소개했다. 이어 “대학 4년 교육과정의 가장 큰 고민은 양자 인재를 끌어들이는 것뿐 아니라 이들에게 ‘출구’를 보여 주는 것”이라면서 양자 산업의 미래에 대한 청사진도 필요하다고 했다.또 국내에 양자기술 강화를 위한 종합 계획이 마련돼 있지만 해외로 인력이 유출되는 경우가 많다고 꼬집었다. “금, 은보다 더 좋은 새로운 광물을 캐서 정제할 수 있는 보물단지를 얻었는데, 대체 이걸 어디에 쓸 수 있는지 아직 다 모르니 사람이 없는 것”이라고도 설명했다. 이어 “양자기술 인재로 키워진 사람은 기초체력이 굉장히 강하다. 이들이 컸을 때 나가는 ‘출구’에는 반도체, 바이오, 인공지능이 다 있을 것”이라고 말했다.정 교수는 이날 강연에 앞서 호반그룹의 K-과학인재 아카데미와 관련해 “저도 ‘과학 영재’와 ‘언어 영재’로 어린 시절 장학 및 인력 양성에 대한 투자 혜택을 받으면서 지금의 자리로 왔기 때문에 이게 얼마나 큰 의미인지 안다”며 감사의 뜻을 전하기도 했다.허백윤 기자