이미지 확대 패널 토론회 26일 서울 중구 신라호텔에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서 ‘차세대 과학 인재는 어떻게 길러지는가’를 주제로 패널 토의가 열리고 있다. 왼쪽부터 좌장을 맡은 윤진희 한국물리학회 학회장, 랜디 셰크먼 캘리포니아대 버클리 교수, 정연욱 성균관대 교수, 박종건 서큘러스 대표. 2026.3.26 홍윤기 기자

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@차세대 과학인재 키우는 해법은 ‘호기심’… “시키는 일만 해선 독창성 없다”[K-과학인재 아카데미 비전선포식]호기심·기초·현장 경험 결합… 차세대 과학 인재 방향 제시셰크먼 “호기심은 불꽃… 탐구 기회가 창의성 키운다”정연욱 “실패도 연결된다… 다양한 시도 결국 자산”박종건 “팔로우십 넘어 리더십… 가보지 않은 길 개척해야”“호기심은 과학에 대한 관심과 경력을 시작하는 불꽃입니다. 시키는 일만 하는 데 그친다면 결코 독창적인 일을 할 수 없습니다.”차세대 과학 인재는 호기심에서 출발해 다양한 경험과 연결을 통해 성장해야 한다는 제언이 나왔다. 26일 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 ‘호반그룹과 함께하는 K-과학인재 아카데미’에서는 ‘차세대 과학 인재는 어떻게 길러지는가’를 주제로 패널 토의가 진행됐다. 윤진희 한국물리학회장(인하대 물리학과 교수)이 좌장을 맡았고, 랜디 셰크먼 미 캘리포니아대 버클리 교수, 정연욱 성균관대 양자정보연구지원센터장, 박종건 서큘러스 대표가 패널로 참여했다.윤진희 학회장은 토의에 앞서 과학기술 환경의 변화를 짚었다. 윤 학회장은 “바이오, 양자, 로봇 같은 첨단 기술은 이미 우리의 삶의 방식과 산업 구조를 빠르게 변화시키고 있다”며 “이러한 변화를 만들어갈 과학 인재가 어떻게 성장하는지가 중요한 질문”이라고 말했다. 이어 “과학기술 혁신은 하나의 아이디어가 아니라 오랜 시간 축적되는 기초 연구를 바탕으로 한다”며 기초과학의 중요성을 강조했다.랜디 셰크먼 교수는 과학 인재의 핵심 조건으로 호기심과 탐구 경험을 제시했다. 그는 “호기심은 과학에 대한 관심과 경력을 시작하는 불꽃”이라며 “시키는 일을 반복하는 데 머문다면 독창적인 연구로 이어지기 어렵다”고 설명했다. 아울러 “학생들은 모두 호기심을 가지고 태어나며 이를 키워줄 수 있는 환경이 필요하다”며 “어린 시기부터 스스로 탐구하고 결과를 공유하는 경험이 중요하다”고 제언했다.정연욱 센터장은 기술 융합 시대의 특성을 설명하며 폭넓은 탐구 경험의 중요성을 짚었다. 그는 “양자 기술은 물리, 수학, 컴퓨터공학이 결합된 분야로 무엇이 필요한지 명확하게 정의되지 않은 영역”이라며 “다양한 형태의 호기심과 문제를 풀고자 하는 동기가 중요하다”고 밝혔다. 이어 “시도한 경험은 시간이 지나며 서로 연결되고 의미를 갖게 된다”며 “기초 체력을 갖춘 인재는 여러 분야에서 활용될 수 있다”고 덧붙였다.박종건 대표는 산업 현장에서 요구되는 인재상으로 리더십과 연결 능력을 강조했다. 그는 “이미 있는 것을 따라 최적화하는 역량도 필요하지만 앞으로는 새로운 기술을 이끄는 리더십이 중요하다”며 “서로 다른 분야를 연결하는 사고가 새로운 아이디어로 이어진다”고 말했다. 그러면서 “정해진 길을 따르기보다 가보지 않은 길을 개척하는 인재가 중요해질 것”이라며 “현장에서의 경험이 인재 성장을 더욱 풍부하게 만든다”고 강조했다.김예슬 기자