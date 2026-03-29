2026 청라하늘대교 마라톤 ‘인천 바다 위를 가르다’ [포토多이슈]

이미지 확대 29일 인천 서구 로봇랜드 인근에서 열린 2026 청라하늘대교 마라톤대회에 참가한 사람들이 청라하늘대교를 달리고 있다. 2026.3.29 이지훈 기자

이미지 확대 29일 인천 서구 로봇랜드 인근에서 열린 2026 청라하늘대교 마라톤대회에서 내빈들이 참가자들에게 인사하고 있다. 2026.3.29 도준석 전문기자

이미지 확대 29일 인천 서구 로봇랜드 인근에서 열린 2026 청라하늘대교 마라톤대회에 참가한 사람들이 힘차게 출발하고 있다. 2026.3.29 도준석 전문기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교에서 열린 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’에 참가한 달림이들이 힘차게 달리고 있다. 2026.3.29 이지훈 기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교 인근에서 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’ 시상식이 열리고 있다. 2026.3.29 이지훈 기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교 인근에서 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’ 시상식이 열리고 있다. 2026.3.29 이지훈 기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교 인근에서 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’ 시상식이 열리고 있다. 2026.3.29 이지훈 기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교 인근에서 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’ 시상식이 열리고 있다. 2026.3.29 이지훈 기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교에서 열린 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’에 참가한 달림이들이 힘차게 달리고 있다. 2026.3.29 도준석 전문기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교에서 열린 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’에 참가한 달림이들이 힘차게 달리고 있다. 2026.3.29 도준석 전문기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교에서 열린 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’에 참가한 달림이들이 힘차게 달리고 있다. 2026.3.29 도준석 전문기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교에서 열린 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’에 참가한 달림이들이 힘차게 달리고 있다. 2026.3.29 이지훈 기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교에서 열린 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’에 참가한 달림이들이 완주 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.29 이지훈 기자

이미지 확대 29일 인천 서구 청라하늘대교에서 열린 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’에 참가한 달림이들이 완주 후 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.29 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천 바다 교량 위를 달리는 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’ 대회가 29일 인천 서구 청라하늘대교 인근에서 개최돼 성황리에 마무리됐다.이번 대회는 청라하늘대교 개통을 기념해 열렸다. 대회는 서울신문이 주최·주관하고 인천시가 후원했다.5천여명의 달림이가 참가한 ‘2026 청라하늘대교 마라톤’에는 10km 코스와 하프 코스 등 두 개의 코스가 꾸려졌다.참가자 전원에게는 기념 메달 등을 포함한 다양한 기념품들이, 종목별 입상자들에게는 각각 5~30만원의 지역사랑상품권이 주어졌다.이번 대회에는 어린아이와 고령 참가자, 외국인 등 전국 각지에서 다양한 사람들이 모여 눈길을 끌었다. 달림이들은 경주 시간 동안 바닷바람을 시원하게 가르며 질주를 이어갔다. 일부는 카메라를 든 취재진을 향해 밝게 웃으며 손을 흔들어 보이기도 했다.올해 1월 5일 정식 개통한 청라하늘대교는 길이 4.68㎞, 폭 30m, 왕복 6차로의 연륙교(육지와 섬을 연결하는 다리)로 영종대교와 인천대교에 이어 영종도와 육지를 연결하는 세 번째 연륙교다.특히 주탑에 설치된 전망대는 영국 기네스북과 미국 세계기록위원회에 ‘세계 최대 높이 해상교량 전망대’로 등재돼 화제가 됐다. 전망대의 높이는 해발 184.2m로 아파트 67층 높이에 해당한다. 전망대는 이번 4월 중 운영을 시작한다.이지훈 기자