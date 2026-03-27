[천태만컷] 풍파가 빚은 곡선

이미지 확대 풍파가 빚은 곡선 저마다의 인생을 대변하듯 세월의 무게를 이겨 내며 때로는 곧게, 때로는 유연하게 자신만의 곡선을 지켜온 소나무들의 모습에서 오늘을 살아갈 힘을 얻습니다.

안주영 전문기자

2026-03-27 25면

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저마다의 인생을 대변하듯 세월의 무게를 이겨 내며 때로는 곧게, 때로는 유연하게 자신만의 곡선을 지켜온 소나무들의 모습에서 오늘을 살아갈 힘을 얻습니다.안주영 전문기자