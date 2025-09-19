통일교 수사 고삐죄는 특검…한학자→김건희 연결고리 찾는다[로:맨스]

이미지 확대 조사 마친 한학자 총재 한학자 통일교 총재가 지난 17일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 민중기 특별검사팀 사무실에서 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. 2025.9.17 연합뉴스

이미지 확대 중앙지법 나서는 권성동 의원 윤석열 정부와 통일교 간 ‘정교 유착’의 발단으로 지목된 국민의힘 권성동 의원이 지난 16일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 향하고 있다. 2025.9.16 연합뉴스

김건희 특검이 한학자 통일교 총재에 대한 구속영장을 청구하고 국민의힘 데이터베이스(DB)에서 통일교인 명단을 확보하는 등 통일교 관련 의혹 수사에 고삐를 죄고 있다. 특검이 한 총재에 대한 구속에 성공할 경우 관련 수사는 급물살을 탈 수 있다. 그러나 권성동 국민의힘 의원과 ‘건진법사’ 전성배씨 등 관련자 모두가 혐의를 전면부인하고 있고, 한 총재에서 김건희 여사까지 이어지는 연결고리가 아직 명확하게 밝혀진 것이 없어 넘어야 할 산은 많다.특검팀은 19일 언론공지로 “권 의원은 이날 오후 2시 소환조사를 받을 예정이었으나 다른 수사 일정으로 오는 23일 소환할 예정”이라고 말했다. 특검은 전날 여의도 국민의힘 중앙당사 근처의 당원명부 DB 업체를 압수수색해 통일교 교인으로 추정되는 10만명 이상의 당원 명부를 확보한 것으로 알려졌다. 압수수색은 전날 밤 10시 5분까지 4시간 30분에 걸쳐 진행됐다.전날 민중기 특검팀은 한 총재와 함께 그의 비서실장인 정모 전 통일교 비서실장에 대한 구속영장을 청구했다. 특검은 두 사22일람이 2022년 1월 구속된 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 권 의원에게 1억원을 전달한 것으로 보고 있다. 또 한 총재가 전씨를 통해 김 여사에게 명품 목걸이와 가방을 전달했다는 의혹도 있다.그러나 한 총재는 지난 17일 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 있는 특검팀 사무실에서 9시간 30분 가량의 조사를 마치고 나오면서 관련 혐의를 묻는 질문에 “내가 왜 그럴 필요가 있습니까”라고 부인했다. 따라서 한 총재의 구속영장 발부 여부는 ‘증거인멸 가능성’에 따라 갈릴 것으로 보인다. 1943년생으로 올해 82세의 고령인데다 심장치료를 받고 있다고 밝힌만큼 도주의 우려는 적기 때문이다.때문에 특검이 한 총재에 대한 혐의 입증을 할만한 근거를 얼마나 확보했는지가 구속 여부를 결정지을 것으로 보인다. 통일교는 특검의 영장청구 당일 입장문을 통해 “윤 전 본부장의 진술을 근거로 총재님에 대해 구속영장을 청구한 것은 증거도 없이 무리하게 구속영장을 청구한 것이어서 과도하고도 무리한 조치”라면서 “총재님은 이미 책임 있는 태도로 모든 절차에 임하고 계시며, 이를 외면한 강제 조치는 결코 정당화될 수 없다”고 밝혔다.한 총재의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)는 오는 22일 오후 1시 30분(서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사) 열린다.특검에게 남은 과제는 한 총재에서 김건희 여사까지 이어지는 연결고리를 찾는 것이다. 특검은 한 총재의 지시 아래 윤 전 본부장이 전씨를 통해 그라프 목걸이 등 8000만원대 금품을 전달한 것으로 보고 있다. 이를 통해 통일교 현안 청탁을 하려 했다는 것이다.다만 권 의원의 경우 통일교로부터 1억원의 정치자금을 수수한 정치자금법 위반이지만 김 여사와 직접적인 연관성은 아직 나오지 않았다. 한 총재는 17일 조사 당시 권 의원을 두 차례 만난 것을 인정하고 “쇼핑백에는 넥타이가 들어있었다” “세배돈을 줬다”고 진술 한 것으로 알려졌다.특검은 한 총재가 주장하는 ‘정교일치’ 이념에 주목하고 있다. 한 총재는 남편이자 통일교 초대 총재인 문선명 총재가 사망하면서 통일교 지도자로 올라섰다. 이후 ‘정교일치’ 이념을 강조해 왔다. 특검은 윤 전 본부장의 공소장에 “참부모(한 총재) 뜻이 실현되는 나라를 만들어야 한다‘는 ’정교일치‘ 이념에 따라 권 의원을 통해 윤 전 대통령에게, 전씨를 통해 김 여사에게 ’투트랙‘으로 금품을 제공했다”고 적시했다. 한 총재의 이념에 따라 권 의원을 통해 국민의힘을 지원하고 김 여사에게 금품을 제공했다는 것이다.다만 한 총재는 이러한 의혹에 대해 17일 조사에서는 관련 보고를 받지 못했다는 취지로 모두 부인한 것으로 알려졌다.특검은 오는 23일로 예정된 권 의원 소환조사에서 전날 통일교 압수수색 과정에 확보했던 당원 내 통일교 교인 명부 관련 의혹을 집중적으로 캐물을 것으로 보인다. 특검은 앞서 통일교 압수수색에서 확보한 교인 명부 120만명과 500만명에 달하는 국민의힘 명부를 비교·대조해 11만명이 겹치는 것으로 확인한 것으로 전해진다. 특검팀은 통일교에서 조직적으로 당원에 가입해 2023년 3월 전당대회에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 다만 특검팀이 확인한 11만명 가운데 전당대회 투표권이 있는 책임당원이 얼마나 포함됐는지는 확인되지 않았다.박재홍 기자