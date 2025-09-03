지역재투자 평가 ‘6년 연속 최우수’… 경남·울산서 유일

‘지역 대표 금융’ BNK경남은행

2025-09-03 24면

BNK경남은행이 경남·울산 대표 금융기관의 위상을 굳건히 지켰다.BNK경남은행은 2일 “‘2025년도 금융회사 지역재투자 평가’에서 최우수 등급을 받았다”며 “경남·울산 지역에서 유일하게 6년 연속 최고 등급이라는 성과를 이뤘다. 특히 울산 지역 15개 국내 은행 중에서는 BNK경남은행만 이번에 최우수를 받았다”고 밝혔다.금융위원회는 지난달 27일 지역재투자 평가위원회를 열고 15개 국내 은행과 12개 상호저축은행을 대상으로 한 ‘2025년도 금융회사 지역재투자 평가 결과’를 확정했다. BNK경남은행은 지역자금 공급, 중소기업 지원, 서민대출 지원, 인프라 투자, 지역금융 지원전략 등 5개 평가 부문에서 높은 점수를 받았다.최근 3년간 BNK경남은행은 도내 주요 개발사업·기업 투자 지원 등에 4926억원을 공급했다. 총 750억원 규모로 지역 기금도 지원한다. 지역 창업 생태계를 조성하고자 새싹기업을 육성하는 한편 우리 경남 살리기 프로젝트로 지역공헌사업도 활발히 진행하고 있다.금융당국은 2018년 10월 지역에서 예금·적금 등을 수취하는 금융회사가 지역경제 성장을 지원하도록 유도하고자 지역재투자 평가제도를 도입했고 2020년부터 평가를 시행해 왔다. 지역재투자 평가 결과는 금융감독원 경영실태평가와 지자체·교육청 금고 선정 기준 등으로 활용된다.김태한 BNK경남은행장은 “BNK경남은행은 경남과 울산을 대표하는 금융기관으로서 지역재투자 평가 도입 취지에 맞게 지역경제 성장을 위한 역할을 충실히 수행하고 있다”며 “지역의 든든한 파트너인 BNK경남은행이 지역사회와 동반 성장하면서 지역민에게 사랑받는 금융기관이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자