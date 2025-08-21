夜行 … 왕궁에서 떠나는 시간여행

왕궁리 오층석탑서 ‘탑돌이’

달빛기원 하며 ‘연등 띄우기’

왕궁서 ‘소소한 야식’ 즐기기

이미지 확대 익산백제국가유산야행에서 관람객들이 소원등을 날리며 달빛기원을 하고 있다.

익산시 제공

2025-08-21 23면

‘익산백제국가유산야행’은 볼거리·즐길거리·먹거리가 풍성한 야간형 문화 향유 프로그램이다. 세계유산으로 등재된 백제역사유적지구를 배경으로 시민과 관광객이 함께 누리는 다양한 체험·공연·전시 콘텐츠로 구성돼 갈수록 관람객이 늘고 있다.해마다 개최되는 야행은 미륵사지와 백제왕궁의 고즈넉한 야경을 감상하며 시간 여행을 떠날 수 있는 기회를 제공한다. 밤이 내리면 달빛, 별빛 고이 품은 아름다운 문화유산들 사이로 역사가 흐르고 야행이 시작된다. 관람객들을 찬란한 백제 문화 숨결이 가득한 왕궁으로 초대한다.야행은 야경(夜景), 야로(夜路), 야사(夜史), 야화(夜畵), 야설(夜設), 야식(夜食), 야시(夜市), 야숙(夜宿) 8개 주제로 진행된다. 세계유산과 문화재를 친근하게 만나 볼 수 있도록 다양한 프로그램이 마련돼 있다.익산 문화재 야행의 대표 프로그램은 왕궁리 오층석탑을 돌며 소원을 비는 ‘천년기원을 담은 탑돌이’와 소원등 날리기 행사인 ‘백제왕궁 달빛기원’이다. 야간 백제왕궁박물관은 야행 기간에만 만나 볼 수 있다.백제교류관 복식체험, 풀피리 버스킹, 백제왕궁 베틀로 팔찌 만들기, 백제문양 페이스 페인팅, 사리장엄구 만들기, 연등 띄우기, 왕관 만들기 등도 인기 프로그램이다. 왕궁에서 즐기는 소소한 야식, 다양한 꽃차 다도 체험, 청년무왕의 플리마켓, 한옥에서의 하룻밤도 잊을 수 없는 추억을 선사한다.익산백제국가유산야행은 2023년과 지난해 2년 연속 국가유산청 지정 우수 야행으로 선정됐다. 종합적인 문화예술 행사 가치가 높아 전국적인 모범 사례로 인정받았다. 기획력, 콘텐츠 다양성, 프로그램 완성도, 운영 효율성 등 모든 면에서 높은 성과를 거뒀다.관람객은 2018년 1만명에 그쳤지만 2023년 3만 5000명, 올해는 5만명으로 늘어 지역을 대표하는 관광·문화콘텐츠로 성장하고 있다. 만족도가 높다는 평가다. 지난 4월 18~20일 열린 올해 야행은 지역경제 연계 효과도 거뒀다. 음식판매존 운영, 주민 참여 공연 등 지역주민과 협력 기반을 넓히는 데 성공했다.익산 임송학 기자