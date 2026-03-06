[인사] 기획예산처

■기획예산처 ◇과장급△혁신행정담당관 김혜영△감사담당관 이석한△운영지원과장 신동선△미래전략과장 박철건△혁신경제전환과장 신명석△탄소중립정책과장 진승우△인구구조혁신과장 신대원△상생협력전략과장 이정윤△재정혁신총괄과장 황희정△지속가능재정과장 오현경△재정기획분석과장 이준우△지출혁신과장 정민형△재정협력총괄과장 나윤정△예산총괄과장 박정민△예산정책과장 김정애△예산기준과장 박경훈△기금운용혁신과장 김건민△고용노동예산과장 정원△기후에너지환경예산과장 김의영△인적자원예산과장 최진광△문화체육관광예산과장 박성주△투자사업관리과장 임대한△국토교통예산과장 박현창△산업중소벤처예산과장 정희철△인공지능디지털예산과장 박환조△농림해양예산과장 정성원△국민복지예산과장 진민규△지역예산과장 정석철△법사예산과장 이한철△행정외교예산과장 박진호△국방예산과장 김동규△재정성과총괄과장 김완수△성과제도혁신과장 박주언△타당성심사과장 강미자△민간투자정책과장 김숙진△재정집행과장 김남희△복권총괄과장 권기정△방위력강화예산과장 김민석
