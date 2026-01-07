피플 인사 [인사] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/movement/2026/01/07/20260107031004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-07 01:10 입력 2026-01-07 01:10 ■국민일보 △논설위원 남혁상·김찬희 ◇편집국△정치사회담당 부국장 손병호△경제산업담당 부국장 이성규△종합편집부 선임기자 이영미△디지털뉴스센터장(부국장) 김나래△사회부장 권기석△사회2부장 김경택△경제부장 문수정△산업2부장 모규엽△국제부장 김현길△문화체육부장 천지우△디지털뉴스센터 영상뉴미디어부장 조민영△이슈탐사팀장 김판△테크이슈팀장 심희정 ◇종교국△미션탐사부장 신은정■교수신문 △대표이사 박민수 △편집인 손수호 ◇편집국△국장 김봉억△과학학술팀장 김재호△교육팀장 최성욱 ◇대외협력국△국장 하영△부국장 겸 광고팀장 방완재 2026-01-07 31면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지