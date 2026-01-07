메뉴
[인사]

수정 2026-01-07 01:10
입력 2026-01-07 01:10
■국민일보 △논설위원 남혁상·김찬희 ◇편집국△정치사회담당 부국장 손병호△경제산업담당 부국장 이성규△종합편집부 선임기자 이영미△디지털뉴스센터장(부국장) 김나래△사회부장 권기석△사회2부장 김경택△경제부장 문수정△산업2부장 모규엽△국제부장 김현길△문화체육부장 천지우△디지털뉴스센터 영상뉴미디어부장 조민영△이슈탐사팀장 김판△테크이슈팀장 심희정 ◇종교국△미션탐사부장 신은정

■교수신문 △대표이사 박민수 △편집인 손수호 ◇편집국△국장 김봉억△과학학술팀장 김재호△교육팀장 최성욱 ◇대외협력국△국장 하영△부국장 겸 광고팀장 방완재
2026-01-07 31면
