한국렌탈, ‘2026 소비자선정 최고의 브랜드 대상’ 수상

이미지 확대 이상열 한국렌탈 전략기획 본부장이 지난 달 27일 소공동 더 플라자호텔에서 열린 ‘2026 소비자선정 최고의 브랜드 대상’ 시상식에서 B2B 렌탈 기업 부문 대상을 받고 있다. 한국렌탈 제공

한국렌탈(대표 문동권)은 지난 달 27일 더 플라자호텔에서 열린 ‘2026 소비자선정 최고의 브랜드 대상’ 시상식에서 B2B 렌탈 기업 부문 대상을 수상했다고 밝혔다.대한민국에서 가장 오랜 역사를 지닌 종합 렌탈 기업인 한국렌탈은 기존 렌탈 사업 역량을 강화하는 동시에 로봇과 영상장비, 시니어 시장 등 신규 사업 영역을 확대하며 렌탈 산업의 미래를 선도하겠다는 비전을 제시하고 있다.특히 한국렌탈의 전문적이고 체계적인 AS 서비스는 2025년 고객 만족도 조사에서도 입증됐다. 고객사를 대상으로 한 조사에서 CSI(Customer Satisfaction Index) 기준 전체 만족도 93.4%를 기록했으며, AS 서비스 부문에서 높은 경쟁력을 보였다. 오랜 렌탈 경험을 바탕으로 전문 인력의 신속하고 정확한 대응이 타 렌탈 기업 대비 강점으로 뽑힌다.이번 수상은 고객 중심의 조직 개편과 전문적이고 정확한 렌탈 서비스에서 높은 평가를 받은 결과다. 한국렌탈은 지난 2025년 제품 중심에서 고객 중심 구조로 내부 조직을 전면 개편하고, 각 사업부 별 중·장기 전략을 수립해 매년 15% 이상의 성장을 목표로 하고 있다.한국렌탈은 2025년 진행한 고객 만족도 조사에서 나온 개선 요청 사항을 전면 반영하였으며, 추가적으로 2025년 하반기부터 BS(Before Service) 체계를 도입해 고객 이슈를 사전에 점검·예방하는 선제적 서비스를 본격 추진하여 2026년에는 고객 중심 서비스를 더욱 확대해 나갈 전망이다.한편 한국렌탈은 2026년 슬로건으로 ‘For yours, For ours – Growing together’를 발표하며, 고객의 성장과 효율이 곧 기업 가치의 상승으로 이어진다는 철학을 명확히 했다. 고객과의 상생을 통해 지속 가능한 성장을 이루겠다는 의지다.한국렌탈 관계자는 “이번 수상은 한국렌탈을 믿고 함께해 주신 고객사 덕분”이라며 “앞으로도 고객 중심의 렌탈 서비스를 최우선 가치로 삼아 내부 프로세스와 서비스 품질을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.정연호 기자